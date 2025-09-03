Как найти лучшие наушники и не переплатить: простой тест перед покупкой

Современный рынок наушников переполнен моделями, но далеко не все сочетают удобство, чистый звук и адекватную цену. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали Pravda.Ru о ключевых факторах, на которые стоит обращать внимание при покупке наушников, чтобы не переплачивать за раскрученные бренды с посредственным звучанием.

Сначала комфорт — потом звук

Даже самые дорогие наушники не принесут удовольствия, если они давят на уши или сползают при движении. Чтобы избежать разочарования, эксперты Роскачества рекомендуют примерять модели в магазине с учетом формы головы и строения ушной раковины. Для длительных сессий за компьютером лучше подходят легкие накладные модели, а для прогулок и тренировок — компактные вкладыши, советуют специалисты.

"Анатомия ушной раковины и головы у всех разная, поэтому то, что удобно вашему другу, может оказаться пыткой для вас. Именно поэтому при выборе между внутриканальными вкладышами и накладными моделями стоит отталкиваться не только от технических характеристик, но и от планируемого сценария использования", — объясняют в Роскачестве.

Громкость ≠ качество

Слух быстро привыкает к неидеальному звуку, поэтому кратковременное прослушивание в магазине может быть обманчивым, предостерегают эксперты. Чтобы оценить качество по достоинству, они советуют слушать знакомые треки и обращать внимание на детализацию: слышны ли оттенки голоса, сбалансированы ли басы.

"Громкость не равна качеству. Хорошие наушники должны звучать чисто и сбалансированно даже на средней громкости. Также не стоит слепо доверять терминам вроде Hi-Res Audio или "объемное звучание" — за ними часто скрываются обычные маркетинговые уловки, не гарантирующие реального качества звука", — отмечают эксперты Центра цифровой экспертизы.

Звуки города под контролем

При выборе наушников в Роскачестве также рекомендуют обращать внимание на то, встроена ли в них функция активного шумоподавления (ANC), незаменимая для жителей мегаполиса.

Специалисты напоминают, что "шумодав" незаменим для работы в офисе или поездок в общественном транспорте, однако в бюджетных моделях функция может плохо справляться с шумом или создавать неприятное давление на уши.

Не менее важный режим прозрачности помогает слышать окружающие звуки, например, объявления на станциях или разговор с коллегой, без необходимости снимать наушники.

Аккумулятор и микрофон без сюрпризов

Производители часто указывают максимальное время работы от аккумулятора, которое реально достигается только при минимальной громкости и выключенном шумоподавлении, объясняют в Роскачестве.

"В реальности стоит закладывать запас в 25–30% от заявленного времени. Не менее важен и тип зарядки: универсальный USB-C давно стал стандартом, но некоторые бренды все еще экономят, используя устаревший Micro USB", — добавляют эксперты.

Качество микрофона особенно заметно при разговоре в шумной среде. Лучший вариант — многомикрофонные модели с системой подавления шума ветра, советуют в Роскачестве.

Доверяйте себе, а не рейтингам

Главное — тестировать наушники в реальных условиях, объясняет заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев.

"Не существует идеальной модели наушников, но можно найти свою, если отдать приоритет реальному тестированию, а не сухим цифрам из спецификации. Уделите время примерке, послушайте любимую музыку и обязательно проверьте, как наушники справляются с шумом в общественном транспорте. Именно такой практический подход, а не слепое следование чужим рейтингам, поможет найти ту самую пару, которая будет радовать вас каждый день", — подчеркнул он.