Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гениальный денежный метод: как родителям можно формировать финансовое будущее своих детей
Никто не догадается, что это трикотаж: брюки, которые делают осень стильной и мягкой
Афон напротив: где на Ситонии найти идеальный семейный пляж
Развеиваем мифы: как часто ходить в зал, чтобы мышцы росли, а не болели
Преданная, как собака, и безопасная для аллергиков: эти породы кошек покоряют сердца миллионов
Скрытый враг в стакане молока: привычный продукт превращается в источник смертельной инфекции
Стоцкая показала подросшего сына, который похож на Киркорова больше, чем сам Киркоров
Говядина тает во рту, как в мишленовском ресторане: для этого не нужен талант, а специя
Ипотечный капкан захлопнулся? Раскрыта реальная альтернатива для россиян

Как найти лучшие наушники и не переплатить: простой тест перед покупкой

4:06
Наука » Технологии

Современный рынок наушников переполнен моделями, но далеко не все сочетают удобство, чистый звук и адекватную цену. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали Pravda.Ru о ключевых факторах, на которые стоит обращать внимание при покупке наушников, чтобы не переплачивать за раскрученные бренды с посредственным звучанием.

Мужчина в наушниках
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Мужчина в наушниках

Сначала комфорт — потом звук

Даже самые дорогие наушники не принесут удовольствия, если они давят на уши или сползают при движении. Чтобы избежать разочарования, эксперты Роскачества рекомендуют примерять модели в магазине с учетом формы головы и строения ушной раковины. Для длительных сессий за компьютером лучше подходят легкие накладные модели, а для прогулок и тренировок — компактные вкладыши, советуют специалисты.

"Анатомия ушной раковины и головы у всех разная, поэтому то, что удобно вашему другу, может оказаться пыткой для вас. Именно поэтому при выборе между внутриканальными вкладышами и накладными моделями стоит отталкиваться не только от технических характеристик, но и от планируемого сценария использования", — объясняют в Роскачестве.

Громкость ≠ качество

Слух быстро привыкает к неидеальному звуку, поэтому кратковременное прослушивание в магазине может быть обманчивым, предостерегают эксперты. Чтобы оценить качество по достоинству, они советуют слушать знакомые треки и обращать внимание на детализацию: слышны ли оттенки голоса, сбалансированы ли басы. 

"Громкость не равна качеству. Хорошие наушники должны звучать чисто и сбалансированно даже на средней громкости. Также не стоит слепо доверять терминам вроде Hi-Res Audio или "объемное звучание" — за ними часто скрываются обычные маркетинговые уловки, не гарантирующие реального качества звука", — отмечают эксперты Центра цифровой экспертизы.

Звуки города под контролем

При выборе наушников в Роскачестве также рекомендуют обращать внимание на то, встроена ли в них функция активного шумоподавления (ANC), незаменимая для жителей мегаполиса.

Специалисты напоминают, что "шумодав" незаменим для работы в офисе или поездок в общественном транспорте, однако в бюджетных моделях функция может плохо справляться с шумом или создавать неприятное давление на уши.

Не менее важный режим прозрачности помогает слышать окружающие звуки, например, объявления на станциях или разговор с коллегой, без необходимости снимать наушники.

Аккумулятор и микрофон без сюрпризов

Производители часто указывают максимальное время работы от аккумулятора, которое реально достигается только при минимальной громкости и выключенном шумоподавлении, объясняют в Роскачестве. 

"В реальности стоит закладывать запас в 25–30% от заявленного времени. Не менее важен и тип зарядки: универсальный USB-C давно стал стандартом, но некоторые бренды все еще экономят, используя устаревший Micro USB", — добавляют эксперты.

Качество микрофона особенно заметно при разговоре в шумной среде. Лучший вариант — многомикрофонные модели с системой подавления шума ветра, советуют в Роскачестве.

Доверяйте себе, а не рейтингам

Главное — тестировать наушники в реальных условиях, объясняет заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев.

"Не существует идеальной модели наушников, но можно найти свою, если отдать приоритет реальному тестированию, а не сухим цифрам из спецификации. Уделите время примерке, послушайте любимую музыку и обязательно проверьте, как наушники справляются с шумом в общественном транспорте. Именно такой практический подход, а не слепое следование чужим рейтингам, поможет найти ту самую пару, которая будет радовать вас каждый день", — подчеркнул он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Садоводство, цветоводство
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Наука и техника
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Цвета новой осени : 4 неожиданных сочетания, которые покорят мир моды
Красота и стиль
Цвета новой осени : 4 неожиданных сочетания, которые покорят мир моды
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Последние материалы
Время тренировок: как индивидуальные биоритмы влияют на ваш прогресс
179 рублей за счастье: Абрау-Дюрсо и Коровка из Кореновки готовят десертный хит
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Сентябрьский приговор: три признака, что пора брать секатор, иначе лилии сгниют
Экзамен по вождению станет другим: что ждёт учеников автошкол с марта 2026 года
Ужасная болезнь древности: находка в Сан-Паулу изменила представление о здоровье динозавров
Тамариски, шезлонги и закаты: где на Саламине найти песок и безопасное море для детей
Хозяева убивают кошек избытком любви: как заботливое кормление сокращает жизнь питомца
Рискуете здоровьем и имуществом: почему спать с телефоном под подушкой опасно
Когда кофе маскируется под простуду: симптомы, которые сбивают с толку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.