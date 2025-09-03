Океан полнеет от таяния льдов: цифры показывают тревожный тренд

Впервые учёные смогли напрямую измерить, как меняется масса Мирового океана. Исследование провели специалисты Гонконгского политехнического университета, применив спутниковую лазерную локацию (SLR).

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мировой океан

Этот метод позволил зафиксировать изменения глобальной массы океана за 30 лет — с 1993 по 2022 год — и выяснить, какой вклад в повышение уровня моря вносит таяние ледников.

Что влияет на рост уровня моря

Глобальный средний уровень моря (GMSL) повышается по двум основным причинам. Во-первых, океаны поглощают около 90% избыточного тепла в системе Земли, и вода расширяется при нагреве. Во-вторых, в океан всё активнее поступает пресная вода от таяния ледников и ледяных щитов. Именно второй фактор становится решающим в долгосрочной перспективе.

Как раньше изучали этот процесс

До сих пор исследователи опирались в основном на данные спутниковой альтиметрии, которая фиксирует высоту уровня моря. Более точные измерения массы океана стали возможны лишь после запуска миссии GRACE в 2002 году.

Но и у этого метода были ограничения. SLR, несмотря на высокую точность, долгое время не применялась в полной мере из-за нехватки спутников и наземных станций.

Прорыв в методике

Учёные PolyU разработали новый подход, который учитывает географические особенности границ океан-суша. Это позволило обойти ограничения пространственного разрешения и использовать данные SLR для анализа долгосрочных изменений массы океана. Такой способ обеспечивает более полное понимание климатических процессов.

Результаты тридцатилетних наблюдений

Согласно исследованию, за период с 1993 по 2022 год уровень моря повысился примерно на 90 миллиметров. Из них около 60% приходится именно на рост массы океана, то есть на поступление дополнительной воды. Наибольший вклад внесло ускоренное таяние ледников Гренландии, а также других полярных и горных ледяных щитов.

В целом именно они обеспечили свыше 80% прироста массы.

Значение исследования

"В последние десятилетия глобальное потепление привело к ускоренной потере наземного льда, которая играет всё большую роль в повышении уровня моря", — пояснил профессор Цзяньли Чэнь.

По его словам, новые данные позволяют напрямую отслеживать изменения массы океана и использовать их для проверки климатических моделей, которые прогнозируют будущее повышение уровня моря.

Новая роль SLR

"Изменения массы океана, полученные из анализа SLR, хорошо согласуются с данными альтиметрии после учёта теплового расширения", — добавил соавтор исследования Юйфэнь Ни.

Это открывает путь к применению спутниковой лазерной локации как полноценного инструмента для климатических исследований. Теперь у учёных есть дополнительный способ проверять модели и строить более точные прогнозы.

Уточнения

Альтиметрия - часть прикладной геометрии, занимающаяся измерением высот (достигнутых или недоступных). Исторически методы альтиметрии базировались на тригонометрических действиях при пособии угломерных и других инструментов, а для достигнутых высот — на барометрических измерениях.

