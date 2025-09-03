Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что скрывает ваш партнер? 50% россиян делают это
Эти тренировки делают жизнь легче: секрет функционального фитнеса, который уже используют миллионы
Новая реальность IT: российские компании урезали расходы
Тишина на экзамене, шторм в голове: как удержать мозг в рабочем диапазоне
Осыпают страшными угрозами: Виктория Боня пожаловалась на мучающих ее мошенников
Эти упражнения делают ноги сильнее и выносливее — и помогают чувствовать лёгкость в движении
Туристы стремятся сюда ради тишины и легенд, а местные считают это озеро символом Чечни
Квартира без балкона обманывает пространство: секреты, которые не увидят гости
Один продукт вместо целого набора удобрений: садоводы открыли лайфхак с рыбными отдходами

Океан полнеет от таяния льдов: цифры показывают тревожный тренд

3:20
Наука

Впервые учёные смогли напрямую измерить, как меняется масса Мирового океана. Исследование провели специалисты Гонконгского политехнического университета, применив спутниковую лазерную локацию (SLR).

Мировой океан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мировой океан

Этот метод позволил зафиксировать изменения глобальной массы океана за 30 лет — с 1993 по 2022 год — и выяснить, какой вклад в повышение уровня моря вносит таяние ледников.

Что влияет на рост уровня моря

Глобальный средний уровень моря (GMSL) повышается по двум основным причинам. Во-первых, океаны поглощают около 90% избыточного тепла в системе Земли, и вода расширяется при нагреве. Во-вторых, в океан всё активнее поступает пресная вода от таяния ледников и ледяных щитов. Именно второй фактор становится решающим в долгосрочной перспективе.

Как раньше изучали этот процесс

До сих пор исследователи опирались в основном на данные спутниковой альтиметрии, которая фиксирует высоту уровня моря. Более точные измерения массы океана стали возможны лишь после запуска миссии GRACE в 2002 году.

Но и у этого метода были ограничения. SLR, несмотря на высокую точность, долгое время не применялась в полной мере из-за нехватки спутников и наземных станций.

Прорыв в методике

Учёные PolyU разработали новый подход, который учитывает географические особенности границ океан-суша. Это позволило обойти ограничения пространственного разрешения и использовать данные SLR для анализа долгосрочных изменений массы океана. Такой способ обеспечивает более полное понимание климатических процессов.

Результаты тридцатилетних наблюдений

Согласно исследованию, за период с 1993 по 2022 год уровень моря повысился примерно на 90 миллиметров. Из них около 60% приходится именно на рост массы океана, то есть на поступление дополнительной воды. Наибольший вклад внесло ускоренное таяние ледников Гренландии, а также других полярных и горных ледяных щитов.

В целом именно они обеспечили свыше 80% прироста массы.

Значение исследования

"В последние десятилетия глобальное потепление привело к ускоренной потере наземного льда, которая играет всё большую роль в повышении уровня моря", — пояснил профессор Цзяньли Чэнь.

По его словам, новые данные позволяют напрямую отслеживать изменения массы океана и использовать их для проверки климатических моделей, которые прогнозируют будущее повышение уровня моря.

Новая роль SLR

"Изменения массы океана, полученные из анализа SLR, хорошо согласуются с данными альтиметрии после учёта теплового расширения", — добавил соавтор исследования Юйфэнь Ни.

Это открывает путь к применению спутниковой лазерной локации как полноценного инструмента для климатических исследований. Теперь у учёных есть дополнительный способ проверять модели и строить более точные прогнозы.

Уточнения

Альтиметрия - часть прикладной геометрии, занимающаяся измерением высот (достигнутых или недоступных). Исторически методы альтиметрии базировались на тригонометрических действиях при пособии угломерных и других инструментов, а для достигнутых высот — на барометрических измерениях.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Экономика и бизнес
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Популярное
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов

Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?

Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Последние материалы
Австралийский пляж открыл тайну: древний акула-кит с пастью-ловушкой ожил спустя миллионы лет
Почему тысячи водителей зря платят штрафы, которые легко оспорить: вот что нужно знать
Утро благодарит, вечер мстит: как зелёный чай помогает сосредоточиться и крадёт сон
Тренировки на паузе: как сокращение нагрузки превращает тело в оружие на старте
Дональд Трамп разбогател на $5 миллиардов всего за одну ночь
Шерсти меньше, питомец красивее: секреты ухода, которые игнорируют многие
Каблуки обещают роскошный образ, а дарят боль: хитрый тест поможет распознать опасную пару
Ошибиться легко — переделывать дорого: одна неправильная дверь ставит крест на согласовании перепланировки
Калечит психику: Крид выкатил ответные претензии к Мизулиной после скандала
Су-34 против всех: в США заявили, что этот истребитель заменил три поколения авиации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.