Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

Океан занимает большую часть поверхности Земли, но именно он остаётся самым таинственным и непокорённым пространством. Учёные признают: о Луне и Марсе нам известно порой больше, чем о глубинах мировых морей. В водной стихии есть точки, где человек и техника теряют контроль, а сама природа демонстрирует свою абсолютную власть. Три таких места давно окутаны легендами и славой самых жутких и загадочных уголков планеты.

Фото: flickr.com by The TerraMar Project, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Большая голубая дыра

Точка Немо — край мира

В Тихом океане, между Чили и Новой Зеландией, есть место, которое называют Точкой Немо. До ближайшей суши отсюда почти 2700 километров, и это самая изолированная точка планеты. Ни кораблей, ни птиц, ни маяков — только безбрежная вода и небо.

Здесь не ловят радиосигналы, сюда не доходят судоходные маршруты, а ближайшие "соседи" — космонавты на Международной космической станции, пролетающие на высоте около 400 километров. Не случайно именно это место используют для захоронения космических аппаратов: в "кладбище спутников" на дне покоится, например, и легендарная станция "Мир".

Главная же угроза Немо — полное одиночество. Если что-то случится с судном, помощь придёт нескоро, а чаще всего не придёт вовсе. Это настоящий символ того, что океан по-прежнему неподвластен человеку.

Голубая дыра — смертельный капкан

Красное море славится тёплыми водами и богатым подводным миром. Но именно здесь находится одно из самых опасных мест для дайверов — Голубая дыра. На поверхности это спокойная лагуна с бирюзовой водой, а под ней — вертикальная воронка глубиной около 130 метров.

На глубине 55 метров скрыта подводная арка, которая манит смельчаков. Но именно здесь чаще всего случаются трагедии. Причина — азотное опьянение: на глубине более 30 метров газ начинает воздействовать на мозг, вызывая эйфорию и потерю ориентации. Дайверы думают, что контролируют ситуацию, но быстро теряют силы и направление.

За последние десятилетия в этом месте погибло более 180 человек. На берегу установлен мемориал с их именами. Голубая дыра получила репутацию "кладбища дайверов" — место, где красота природы оборачивается смертельной ловушкой.

Саргассово море — тишина и пропавшие корабли

В Атлантике есть море, которое не имеет берегов. Саргассово море — это обширный участок океана, окружённый течениями и покрытый густыми зарослями бурых водорослей саргассумов. Они образуют плотные ковры на поверхности, а под ними скрываются глубины до 7 километров.

В эпоху парусников суда, попадая сюда, часто оказывались в западне: безветрие и густые водоросли не позволяли двигаться дальше. Множество кораблей навсегда исчезло среди тихих вод. Именно эта зона частично совпадает с районом Бермудского треугольника, который породил бесконечные легенды о таинственных исчезновениях.

Даже сегодня Саргассово море остаётся испытанием: водоросли могут забивать системы судов, а зловещая тишина, где нет ни ветра, ни шума волн, действует на путешественников угнетающе.

Там, где властвует океан

Эти три точки — символы безграничной силы стихии. Точка Немо олицетворяет абсолютное одиночество, Голубая дыра — смертельное притяжение глубины, а Саргассово море — загадочную западню. И всё это напоминает: каким бы развитым ни был человек, океан остаётся пространством, где правила диктует не он.

