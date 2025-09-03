Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Времена года больше не совпадают: спутники раскрыли тревожный сбой на Земле
Даже новый мотор не выдержит: 5 ошибок, которые незаметно убивают авто
Возвращение сверкающей революции: эти помады из 2000-х снова диктуют правила макияжа
Закаты, вино и спокойствие: лучшее время для романтики и прогулок по кальдере Санторини
Забудьте о чужих рекордах: как найти свой идеальный вес для тренировки бицепса
Газовый шёлковый путь: Китай и Россия строят новый энергетический мост
Собаки ненавидят такие прикосновения: один неверный шаг и беды не избежать
Газон может не пережить зиму: одна ошибка осенью стоит всей весенней зелени
Звезда Отчаянных домохозяек умоляет прекратить войну в секторе Газа

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

Наука

Океан занимает большую часть поверхности Земли, но именно он остаётся самым таинственным и непокорённым пространством. Учёные признают: о Луне и Марсе нам известно порой больше, чем о глубинах мировых морей. В водной стихии есть точки, где человек и техника теряют контроль, а сама природа демонстрирует свою абсолютную власть. Три таких места давно окутаны легендами и славой самых жутких и загадочных уголков планеты.

Большая голубая дыра
Фото: flickr.com by The TerraMar Project, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Большая голубая дыра

Точка Немо — край мира

В Тихом океане, между Чили и Новой Зеландией, есть место, которое называют Точкой Немо. До ближайшей суши отсюда почти 2700 километров, и это самая изолированная точка планеты. Ни кораблей, ни птиц, ни маяков — только безбрежная вода и небо.

Здесь не ловят радиосигналы, сюда не доходят судоходные маршруты, а ближайшие "соседи" — космонавты на Международной космической станции, пролетающие на высоте около 400 километров. Не случайно именно это место используют для захоронения космических аппаратов: в "кладбище спутников" на дне покоится, например, и легендарная станция "Мир".

Главная же угроза Немо — полное одиночество. Если что-то случится с судном, помощь придёт нескоро, а чаще всего не придёт вовсе. Это настоящий символ того, что океан по-прежнему неподвластен человеку.

Голубая дыра — смертельный капкан

Красное море славится тёплыми водами и богатым подводным миром. Но именно здесь находится одно из самых опасных мест для дайверов — Голубая дыра. На поверхности это спокойная лагуна с бирюзовой водой, а под ней — вертикальная воронка глубиной около 130 метров.

На глубине 55 метров скрыта подводная арка, которая манит смельчаков. Но именно здесь чаще всего случаются трагедии. Причина — азотное опьянение: на глубине более 30 метров газ начинает воздействовать на мозг, вызывая эйфорию и потерю ориентации. Дайверы думают, что контролируют ситуацию, но быстро теряют силы и направление.

За последние десятилетия в этом месте погибло более 180 человек. На берегу установлен мемориал с их именами. Голубая дыра получила репутацию "кладбища дайверов" — место, где красота природы оборачивается смертельной ловушкой.

Саргассово море — тишина и пропавшие корабли

В Атлантике есть море, которое не имеет берегов. Саргассово море — это обширный участок океана, окружённый течениями и покрытый густыми зарослями бурых водорослей саргассумов. Они образуют плотные ковры на поверхности, а под ними скрываются глубины до 7 километров.

В эпоху парусников суда, попадая сюда, часто оказывались в западне: безветрие и густые водоросли не позволяли двигаться дальше. Множество кораблей навсегда исчезло среди тихих вод. Именно эта зона частично совпадает с районом Бермудского треугольника, который породил бесконечные легенды о таинственных исчезновениях.

Даже сегодня Саргассово море остаётся испытанием: водоросли могут забивать системы судов, а зловещая тишина, где нет ни ветра, ни шума волн, действует на путешественников угнетающе.

Там, где властвует океан

Эти три точки — символы безграничной силы стихии. Точка Немо олицетворяет абсолютное одиночество, Голубая дыра — смертельное притяжение глубины, а Саргассово море — загадочную западню. И всё это напоминает: каким бы развитым ни был человек, океан остаётся пространством, где правила диктует не он.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Наука и техника
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Популярное
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов

Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?

Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Последние материалы
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Даже новый мотор не выдержит: 5 ошибок, которые незаметно убивают авто
Возвращение сверкающей революции: эти помады из 2000-х снова диктуют правила макияжа
Закаты, вино и спокойствие: лучшее время для романтики и прогулок по кальдере Санторини
Забудьте о чужих рекордах: как найти свой идеальный вес для тренировки бицепса
Газовый шёлковый путь: Китай и Россия строят новый энергетический мост
Собаки ненавидят такие прикосновения: один неверный шаг и беды не избежать
Газон может не пережить зиму: одна ошибка осенью стоит всей весенней зелени
Звезда Отчаянных домохозяек умоляет прекратить войну в секторе Газа
Технология, которая побеждает время: ребёнок из 90-х появился на свет — эмбрион обошёл время
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.