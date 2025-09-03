Моря против океанов: кто на самом деле главный хозяин планеты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Многие до сих пор путают море и океан, считая эти слова взаимозаменяемыми. Но стоит лишь упомянуть, что Каспийское море, несмотря на своё название, на самом деле является крупнейшим озером планеты, как сразу возникает масса вопросов. Географы отмечают любопытный факт: строгого определения, где кончается море и начинается океан, не существует. Тем не менее, есть несколько чётких признаков, по которым можно отличить одно от другого.

Пляж и океан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пляж и океан

Толщина земной коры и глубина

Под океанами земная кора намного тоньше, чем под морями. Из-за этого океаны в среднем достигают глубины около 4 километров, тогда как моря значительно мельче. Исключения встречаются, но общая закономерность сохраняется.

Размеры и масштабы

Океаны покрывают примерно 70% поверхности Земли и представляют собой колоссальные водные пространства, разделяющие материки. Моря же — это относительно небольшие акватории, часто частично ограниченные сушей или островами, и обычно они связаны с океаном проливами.

Собственные котловины

Каждое море имеет свою котловину и особенности рельефа дна. Если водоём не связан с океаном, как, например, Каспий, то его корректнее называть озером, даже если по размерам он сопоставим с морем.

Разнообразие экосистем

Моря обычно богаче жизнью, чем открытые океаны. Причина в том, что в них впадают реки, приносящие питательные вещества, а сама близость к берегам создаёт комфортные условия для флоры и фауны. Океаны же, несмотря на свои масштабы, в открытых районах могут быть беднее биологическим разнообразием.

Различие в природных условиях

Гидрологический и климатический режимы у морей и океанов различаются. Моря часто имеют более спокойный, но нестабильный характер: ограниченный водообмен с океаном приводит к тому, что там быстрее накапливаются загрязнения, а колебания температуры и солёности выражены сильнее.

Уровень солёности

В изолированных морях вода может быть гораздо солонее, чем в океане. Яркий пример — Красное море, где из-за высокой испаряемости и малого притока рек концентрация соли превышает показатели Мирового океана. В то же время есть моря, где солёность почти совпадает с океанической, например Саргассово.

Условность понятий

Несмотря на все различия, граница между "морем" и "океаном" во многом условна. Бывает, что море по глубине и составу воды ничем не отличается от океана, как Филиппинское или Саргассово. Но есть и обратные примеры: Каспийское "море" фактически замкнутое озеро, не имеющее выхода в океан.

Немного истории

Учёные предполагают, что около 60 миллионов лет назад на Земле существовал единый океан. Лишь со временем тектонические процессы разделили его на несколько огромных бассейнов и массу морей, которые мы видим сегодня.

Уточнения

Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
