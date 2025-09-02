Невидимая краска на вашей куртке — и вы уже под колпаком: законна ли новая технология слежки

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Внедрение невидимых меток на одежде может напрямую нарушать конституционные права граждан, включая свободу передвижения и выбора места жительства. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, председатель коллегии адвокатов Московской области "Наумов, Грицюк и партнеры" Виктор Наумов.

Фото: flickr.com by David Whelan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хакер

Ранее газета "Известия" сообщала, что компания BPA Technologies придумала способ отслеживать людей без биометрии: на одежду и инвентарь наносят невидимую краску, которую фиксируют только камеры, а алгоритмы ИИ строят профиль перемещений. Согласие граждан для этого не требуется, и разработчики уверяют, что данные обезличены.

Комментируя эту разработку, Наумов подчеркнул, что такой "обезличенности" быть не может.

"Ни одна метка не может быть полностью обезличена — она все равно привязана к человеку. Если фиксируется движение метки, значит, фиксируется сам человек", — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что такие методы допустимы только в рамках оперативной работы против преступников, но массовое внедрение нарушает базовые права граждан.

"Подчинять всю страну режиму оперативно-розыскных мероприятий — неправильно и незаконно. Это нарушение основных прав и свобод, закрепленных в Конституции, включая свободу передвижения и выбора места жительства", — отметил Наумов.

Адвокат также обратил внимание на риски утечки данных.

"Информация в облаке никогда не защищена на 100%. Если она попадет в чужие руки, ею смогут пользоваться и преступные группировки, чтобы следить за конкретными людьми", — сказал он.

По его словам, сама технология опасна и может использоваться скрытно.

"В магазине на вашу одежду могут незаметно нанести метку, и вы уже будете под контролем. То же самое возможно с автомобилем", — привел пример адвокат.