Китай уже сделал первый шаг: в России рассказали о планах маркировки ИИ-контента

Наука

Маркировка контента, созданного искусственным интеллектом, неизбежна и необходима. Свою позицию по этому вопросу в разговоре с Pravda.Ru раскрыл зампред комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов, комментируя введение Китаем жестких законов о маркировке сгенерированного нейросетями контента.

ИИ за работой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by DALL\u00b7E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ИИ за работой

Ранее крупнейшие социальные медиа-платформы Китая внедрили комплексные системы маркировки контента, созданного искусственным интеллектом. Регламент, опубликованный Государственным управлением по делам киберпространства Китая и тремя другими министерствами в марте 2025 года, требует наличия как визуальных маркеров, так и скрытых идентификаторов в метаданных для всего AI-сгенерированного текста, изображений, аудио, видео и виртуального контента.

По словам Свинцова, Китай в регулировании искусственного интеллекта движется в правильном направлении. Он напомнил, что еще в феврале предлагал ввести маркировку контента в России.

Депутат сообщил, что в ближайшие месяцы в Госдуме пройдут мероприятия с авторами контента, блогерами, представителями партий и экспертами для обсуждения этого вопроса.

"Мое личное мнение, что регулирование неизбежно, хотя некоторые эксперты говорят о том, что любое регулирование приведет к определенной деградации, к отставанию, к торможению каких-то процессов", — подчеркнул он.

По его словам, использование искусственного интеллекта несет серьезные риски, так как алгоритмы развиваются стремительно и уже в ближайшие годы почти весь контент может создаваться с помощью нейросетей.

"Поэтому вот эта маркировка, по какому пути пошли в Китае, это абсолютно неизбежно и, я считаю, необходимый процесс. Я надеюсь, что в ближайшие как минимум полгода-год в России пойдут ровно по такому же принципу", — пояснил Свинцов.

Он добавил, что на первом этапе необходимо ввести обязательную маркировку, а затем решить вопрос с авторскими правами на ИИ-контент.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
