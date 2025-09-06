Студенистые чудовища из глубин: на Гуроне нашли живые пузыри возрастом в полмиллиарда лет

4:56 Your browser does not support the audio element. Наука

В конце августа 2025 года жители и туристы, отдыхавшие на берегах озера Гурон в США, стали свидетелями необычного зрелища: прямо под поверхностью воды появились огромные желеобразные образования, напоминавшие то ли студень, то ли причудливый коралл, а кое-кому — даже "мозг инопланетянина".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Желеобразные колонии мшанок в озере Гурон

Однако биологи успокаивают: загадочные шары — не монстры из фильмов ужасов, а колонии великолепной мшанки (Pectinatella magnifica). Это древнейшие колониальные организмы, обитающие в пресной и солёной воде уже более 480 миллионов лет, задолго до появления динозавров.

Что такое мшанки

Мшанки — это крошечные колониальные беспозвоночные, которых насчитывается более 4 тысяч видов. Они объединяются в группы — колонии, образуя удивительные по форме и размеру скопления.

Размеры: отдельный зооид (особь в колонии) не превышает 3-4 мм, но колония может достигать 30-40 см в диаметре, напоминая на вид студенистый ком или мозг.

отдельный зооид (особь в колонии) не превышает 3-4 мм, но колония может достигать 30-40 см в диаметре, напоминая на вид студенистый ком или мозг. Структура: каждая колония состоит из тысяч индивидуальных организмов, соединённых между собой. Внутри они образуют своеобразную сетку из полостей, заполненных водой.

каждая колония состоит из тысяч индивидуальных организмов, соединённых между собой. Внутри они образуют своеобразную сетку из полостей, заполненных водой. Размножение: мшанки способны к "фрагментации". Даже если кусок колонии отделится, он может вырасти в новую полноценную группу.

По сути, это живой коллектив, где каждая клетка выполняет свою функцию, но все вместе они действуют как единый организм.

Почему они похожи на инопланетные яйца

Необычный вид мшанок часто вводит людей в заблуждение. Эти существа:

напоминают огромные полупрозрачные капли или шары из слизи;

могут быть зелёного, коричневого или серого оттенка;

с виду похожи на лягушачью икру или даже на органическую ткань мозга;

под водой медленно колышутся, создавая зловещий эффект "живого комка".

Именно поэтому очевидцы часто пугаются, думают о загадочных созданиях или даже о "следах инопланетян".

Зачем природе такие образования

Несмотря на устрашающий облик, колонии Pectinatella magnifica выполняют полезные функции для экосистемы:

Фильтрация воды: каждая крошечная особь — фильтратор. Она прогоняет через себя воду и питается микроскопическими частицами и водорослями. В результате вода становится чище и прозрачнее.

каждая крошечная особь — фильтратор. Она прогоняет через себя воду и питается микроскопическими частицами и водорослями. В результате вода становится чище и прозрачнее. Создание микросреды: колонии образуют структуру, в которой находят убежище мелкие организмы и личинки.

колонии образуют структуру, в которой находят убежище мелкие организмы и личинки. Индикация чистоты водоёма: мшанки селятся только в достаточно чистой пресной воде. Их присутствие в озёрах и реках говорит о том, что водоём относительно здоров.

Таким образом, то, что издалека похоже на "ужасный слизняк", на деле является индикатором экологии и важным элементом водной биосистемы.

Где можно встретить великолепного мшанка

Хотя впервые внимание к этим существам в США привлекла колония в озере Гурон, учёные отмечают, что мшанки встречаются во многих регионах:

Северная Америка - основной ареал Pectinatella magnifica, где они обитают в озёрах и медленно текущих реках.

- основной ареал Pectinatella magnifica, где они обитают в озёрах и медленно текущих реках. Европа - зафиксированы случаи появления в Германии, Чехии, а также в водоёмах Восточной Европы.

- зафиксированы случаи появления в Германии, Чехии, а также в водоёмах Восточной Европы. Азия - отдельные популяции находили в Японии и на Дальнем Востоке России.

Отмечается, что изменение климата и потепление воды способствует расширению ареала этих существ. Там, где раньше им было слишком холодно, теперь создаются благоприятные условия для жизни и размножения.

Опасны ли мшанки для человека

Несмотря на устрашающий внешний вид, мшанки абсолютно безопасны для людей и животных. Напротив, они могут приносить пользу:

Не выделяют токсинов и не жалят, в отличие от медуз или других водных организмов.

и не жалят, в отличие от медуз или других водных организмов. Служат пищей для рыб и насекомых , поддерживая природное равновесие.

, поддерживая природное равновесие. Уменьшают цветение воды, питаясь микроскопическими водорослями.

Единственный минус — они могут загораживать фильтры на водозаборных станциях или лодочных моторах, но для экологии это не представляет серьёзной угрозы.

Интересный факт

Некоторые колонии мшанок зимой полностью разрушаются, оставляя после себя лишь крошечные покоящиеся почки. Весной, когда вода прогревается, из этих почек развиваются новые организмы, и цикл повторяется. Это делает Pectinatella magnifica своеобразным "живым памятником" эволюции, который демонстрирует, как природа умеет адаптироваться к изменяющимся условиям.

Уточнения

Мша́нки (лат. Ectoprocta, или Bryozoa) — тип первичноротых животных из клады Lophophorata.

