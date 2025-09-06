Студенистые чудовища из глубин: на Гуроне нашли живые пузыри возрастом в полмиллиарда лет

В конце августа 2025 года жители и туристы, отдыхавшие на берегах озера Гурон в США, стали свидетелями необычного зрелища: прямо под поверхностью воды появились огромные желеобразные образования, напоминавшие то ли студень, то ли причудливый коралл, а кое-кому — даже "мозг инопланетянина".
Однако биологи успокаивают: загадочные шары — не монстры из фильмов ужасов, а колонии великолепной мшанки (Pectinatella magnifica). Это древнейшие колониальные организмы, обитающие в пресной и солёной воде уже более 480 миллионов лет, задолго до появления динозавров.
Мшанки — это крошечные колониальные беспозвоночные, которых насчитывается более 4 тысяч видов. Они объединяются в группы — колонии, образуя удивительные по форме и размеру скопления.
По сути, это живой коллектив, где каждая клетка выполняет свою функцию, но все вместе они действуют как единый организм.
Необычный вид мшанок часто вводит людей в заблуждение. Эти существа:
Именно поэтому очевидцы часто пугаются, думают о загадочных созданиях или даже о "следах инопланетян".
Несмотря на устрашающий облик, колонии Pectinatella magnifica выполняют полезные функции для экосистемы:
Таким образом, то, что издалека похоже на "ужасный слизняк", на деле является индикатором экологии и важным элементом водной биосистемы.
Хотя впервые внимание к этим существам в США привлекла колония в озере Гурон, учёные отмечают, что мшанки встречаются во многих регионах:
Отмечается, что изменение климата и потепление воды способствует расширению ареала этих существ. Там, где раньше им было слишком холодно, теперь создаются благоприятные условия для жизни и размножения.
Несмотря на устрашающий внешний вид, мшанки абсолютно безопасны для людей и животных. Напротив, они могут приносить пользу:
Единственный минус — они могут загораживать фильтры на водозаборных станциях или лодочных моторах, но для экологии это не представляет серьёзной угрозы.
Некоторые колонии мшанок зимой полностью разрушаются, оставляя после себя лишь крошечные покоящиеся почки. Весной, когда вода прогревается, из этих почек развиваются новые организмы, и цикл повторяется. Это делает Pectinatella magnifica своеобразным "живым памятником" эволюции, который демонстрирует, как природа умеет адаптироваться к изменяющимся условиям.
Уточнения
Мша́нки (лат. Ectoprocta, или Bryozoa) — тип первичноротых животных из клады Lophophorata.
