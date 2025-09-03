Две молекулы нашли общий код в хаосе материи 4 миллиарда лет назад — так началась история жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сделали то, что можно назвать "подслушиванием разговора молекул". Они воссоздали процесс, который мог происходить почти четыре миллиарда лет назад, когда на молодой Земле химия впервые превращалась в биологию.

Главные действующие лица этой истории — аминокислоты и РНК, пишет журнал Nature. Первые — это "буквы алфавита", из которых собираются белки, управляющие всей жизнью. Вторая — своеобразный "переводчик", который хранит инструкции для этих белков. Долгое время оставалось загадкой: как они смогли найти общий язык?

Оказалось, что ключом могла стать простая молекула — тиоэфир. Она играет роль своеобразной искры или спички, которая "разжигает" аминокислоты и позволяет им соединяться с РНК. Учёные сравнивают это с тем, как два незнакомца в толпе находят общий код для общения. Там, где прежние методы использовали нестабильные вещества, разрушавшиеся в воде, тиоэфир оказался надёжным посредником.

Таким образом, исследование объединяет две гипотезы происхождения жизни — "мир РНК" и "мир тиоэфиров". Возможно, именно на берегу древнего озера или в тёплом вулканическом бассейне когда-то произошло это первое "рукопожатие" молекул.

Теперь учёные хотят выяснить, могла ли РНК избирательно привязывать к себе определённые аминокислоты и таким образом начать создавать код для белков — тот самый язык, на котором до сих пор написана жизнь.

Это открытие напоминает нам, что происхождение жизни не обязательно требовало сложных условий или мистических сценариев. Достаточно было одной маленькой искры, чтобы молекулы начали "разговаривать" — и из этого диалога вырос целый мир.

Аминокисло́ты также аминокарбо́новые кисло́ты, АМК — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы. 

Рибонуклеи́новая кислота́ (РНК) — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и экспрессии генов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
