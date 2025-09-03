Загадка египетской пустыни: как Царь скорпионов получил власть от богов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:34
Наука

В глубинах Восточной пустыни Египта, среди скал Вади-эль-Малик, археологи наткнулись на загадочные знаки, оставленные более пяти тысяч лет назад. Сотни наскальных рисунков и иероглифов словно застыли во времени, сохраняя тайну о первых царях, претендовавших на власть над Нилом. Среди них выделяется особенно загадочная фигура — Царь скорпионов, правитель, окутанный легендами и тайнами.

Царь скорпионов с булавой, Египет
Фото: commons.wikimedia by Heidi Kontkanen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Царь скорпионов с булавой, Египет

Имя этого вождя вырезано рядом с иероглифом "Владения Гора", словно печать его влияния. Он не просто вождь — в петроглифах он соседствует с символами животных, служивших тотемами власти: Соколом, Быком, Сколопендрой. Но Скорпион был особенным. Его связывали с богиней Бат, олицетворяющей плодородие долины Нила, и с богом Мином, повелителем пустынь. Так рождался образ правителя-посредника, человека, получившего силу напрямую от богов. Об этом впервые написали в Archaeology Magazine.

Однако власть требовала не только благословения небес. На скалах сохранились сцены насилия: фигуры, где правитель топчет врага или поднимает руку с оружием. Это был язык, который понимали все: символ подчинения и предупреждение тем, кто осмелился бы восстать. В этих изображениях угадывается прообраз той самой идеологии силы, которая на века станет основой египетского искусства и политики.

Особую загадку несут процессии с "лодкой богов" — символом перехода между мирами. Они будто намекают, что Царь скорпионов видел себя хранителем космического порядка, а его власть распространялась не только на людей, но и на саму гармонию мира.

Современные методы цифровой обработки позволили рассмотреть ранее невидимые детали, и сегодня археологи уверены: перед ними не просто художественные сцены, а зашифрованная хроника становления египетской государственности.

Легенда о Царе скорпионов соединяет миф и историю. Был ли он лишь символом или реальным правителем, объединившим земли Египта? Ответов пока нет. Профессор Людвиг Моренц из Боннского университета считает, что это только начало расследования. Новые находки могут открыть ещё больше тайн, но пока Царь скорпионов остаётся в полумраке истории — властитель, чьё имя и образ навеки вписаны в камень.

Уточнения

Мин (егип Mnw; неправильная транскрипция Хем) — в египетской мифологии бог плодородия и покровитель странствующих караванов, почитавшийся в Коптосе. Почитался с додинастических времён, его культ стал упорядоченным при Царе Скорпионе (Серкете).

Гор (устар Горус), Хор (егип. ḥr — «высота», «небо»; или егип. ḥr.w [ħaːruw] — «недостижимый», «тот, кто высоко») — древнеегипетский бог неба и солнца в облике сокола, человека с головой сокола или крылатого солнца.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
