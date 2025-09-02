Минус 40°C и водород: что скрывает Куньлунь в глубинах Тихого океана

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В Тихом океане, неподалеку от Папуа-Новой Гвинеи, международной группой исследователей было обнаружено необычное подводное образование, названное Куньлунь. Этот таинственный участок морского дна охватывает территорию в 11 квадратных километров.

Вода
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вода

Куньлунь выделяет жидкости, содержащие водород, при экстремально низких температурах, достигающих минус 40 градусов Цельсия.

Исследователи из Лаошаньской лаборатории и Китайской академии наук выдвинули гипотезу, что это явление может быть похоже на "первичный бульон", существовавший на заре Земли и послуживший отправной точкой для возникновения жизни.

По мнению экспертов, такие структуры создают идеальную среду для длительного выживания и развития примитивных жизненных форм, пишет "Новая наука".

Уточнения

Па́пуа — Новая Гвине́я государство в Океании, расположенное в юго-западной части Тихого океана и занимающее восточную часть острова Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка, северную часть Соломоновых островов (о-ва Бугенвиль, Бука), о-ва Д’Антркасто и др.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
