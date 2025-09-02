Переезд по-арктически: зачем Северному полюсу-42 новая льдина

Пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщила о подготовке дрейфующей станции "Северный полюс-42" к ротации персонала и приемке около пятидесяти тонн необходимого оборудования и припасов. Доставку осуществит научно-экспедиционное судно "Академик Трёшников".
Это судно, спроектированное КБ "Вымпел", входящим в ОСК, и построенное на Адмиралтейских верфях ОСК, завершило свою работу в районе архипелага Северная Земля и взяло курс на Канадский архипелаг. Ожидается, что плавание по дрейфующим ледовым полям займёт приблизительно семь дней, пишет ДП.
Помимо прочего, экипажу "Академика Трёшникова" предстоит непростая задача: перемещение НЭС "Северный полюс" на новую льдину. Как заявили представители ОСК, "судно создано для осуществления государственных задач в сложных арктических условиях".
А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.
