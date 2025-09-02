Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переезд по-арктически: зачем Северному полюсу-42 новая льдина
Дети в зале — эротика на сцене: какое наказание грозит Егору Криду за скандальный концерт в Лужниках
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Альпийский символ под угрозой: легендарный маршрут Дахштайна в Альпах может исчезнуть навсегда
Кулинарный трюк от телеведущей из Венгрии Марси Борбаш: как сделать томатный сок идеальным
Любимый напиток делает лекарства бесполезными: где прячется скрытая угроза
Спасает от рака и переломов, но вызывает страх сильнее диагноза: вся правда о луче, изменившем медицину
Эти простые упражнения для спины возвращают осанку, убирают боль и добавляют рост визуально
Девелоперы в панике: москвичи бросились покупать именно этот вид жилья

OldGremlin: идёт новая волна атак на российский бизнес

1:11
Наука

Согласно сведениям, предоставленным "Лабораторией Касперского", в первой половине 2025 года от действий OldGremlin пострадали восемь крупных российских предприятий, представляющих отрасли промышленности, розничной торговли, информационных технологий и здравоохранения.

Киберпреступник с ноутбуком
Фото: freepik.com by flatart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Киберпреступник с ноутбуком

Эта русскоязычная группа, занимающаяся вымогательством, известна экспертам по кибербезопасности с 2020 года. Злоумышленники используют целевые рассылки для проникновения в корпоративные сети. В среднем, через 49 дней после компрометации системы они запускают процесс шифрования файлов и требуют значительную сумму выкупа за восстановление доступа к данным — до 17 миллионов долларов.

Выяснилось, что за шесть месяцев отсутствия активности OldGremlin на территории России, их инструментарий подвергся модернизации. Аналитики Kaspersky обнаружили бэкдор, который предоставляет возможность удаленного доступа к заражённым устройствам. Для запуска вредоносного кода используется легитимный интерпретатор Node. js.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передаёт своё имущество мошеннику.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Садоводство, цветоводство
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем Аудио 
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам
Правда ТВ
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам Аудио 
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Откуда берётся нефть: настоящая правда, которую скрывают за мифом о динозаврах
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Последние материалы
Синяя кровь, внешность НЛО и мозги в лапах: обитатель океана, будто сбежавший с другой планеты
Лев в квартире обернётся судом: кого теперь нельзя держать дома
Три кита Nvidia: кто на самом деле кормит гиганта IT
Последний шанс улететь? Стоячие места в самолёте: к чему готовиться
OldGremlin: идёт новая волна атак на российский бизнес
Эпатажный сын Елены Яковлевой женился во второй раз — наряды молодожёнов удивили всех
Забудьте про рестораны: готовим лучший картофель фри в мире по рецепту Джейми Оливера
Для вида или для штрафа: временные знаки превращают трассу в ловушку для водителей
Деньги на ветер: перестаньте покупать эти 6 бесполезных средств от комаров
Молодёжь выбирает свободу, а не семью: к чему приведёт новый тренд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.