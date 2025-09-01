Обман века: что скрывали поиски Титаника в 80-е годы

В 1985 году, когда велись поиски затонувшего "Титаника", на самом деле осуществлялась секретная операция американского флота по изучению обломков атомных подлодок "Thresher" и "Scorpion".

Фото: United States Navy by Adam K. Thomas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Атомная подводная лодка США

Скрыли от СССР

Эти сведения, скрытые от Советского Союза, были раскрыты каналу CNN ведущим исследователем Робертом Баллардом, руководившим экспедицией.

Баллард признался, что поисковая операция "Титаника" служила маскировкой для строго засекреченной военно-морской миссии, которую он выполнял в качестве офицера разведки. Основной задачей было сохранение в тайне от СССР точного местоположения затонувших субмарин.

Система "Арго"

По словам Балларда, американский военно-морской флот поддержал создание системы "Арго" — комплекса дистанционно управляемых аппаратов, способных передавать видеоизображение на исследовательское судно. Флот планировал использовать эту систему для расследования причин гибели подлодок и сбора важных разведданных. Балларду удалось убедить начальство "выделить время" на поиски "Титаника", что позволило завуалировать истинную цель военно-морской операции США, пишет ТАСС.

Уточнения

Субмарина (лат. Submarine — под морем) - подводная лодка.

