Обман века: что скрывали поиски Титаника в 80-е годы

В 1985 году, когда велись поиски затонувшего "Титаника", на самом деле осуществлялась секретная операция американского флота по изучению обломков атомных подлодок "Thresher" и "Scorpion".
Эти сведения, скрытые от Советского Союза, были раскрыты каналу CNN ведущим исследователем Робертом Баллардом, руководившим экспедицией.
Баллард признался, что поисковая операция "Титаника" служила маскировкой для строго засекреченной военно-морской миссии, которую он выполнял в качестве офицера разведки. Основной задачей было сохранение в тайне от СССР точного местоположения затонувших субмарин.
По словам Балларда, американский военно-морской флот поддержал создание системы "Арго" — комплекса дистанционно управляемых аппаратов, способных передавать видеоизображение на исследовательское судно. Флот планировал использовать эту систему для расследования причин гибели подлодок и сбора важных разведданных. Балларду удалось убедить начальство "выделить время" на поиски "Титаника", что позволило завуалировать истинную цель военно-морской операции США, пишет ТАСС.
Субмарина (лат. Submarine — под морем) - подводная лодка.
