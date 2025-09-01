Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок труда удивляет: эти регионы России забыли про безработицу
Морской гигант был обездвижен: MSC World Europa пережила неприятный инцидент
Тайник под кожей: действительно ли татуировки могут переписать иммунитет и запустить рак
Осенний урожай в опасности: как избежать ошибок при варке грибов и сколько вообще их нужно варить
Животные, наносящие смертельные укусы: летучие мыши, змеи и комары — главная угроза
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Тренировка, которая кажется лёгкой, но заставляет мышцы работать вдвое активнее
Три фута ночного ужаса, способного мурлыкать: призрачные монстры рушат мифы о дикой природе
Природа отомстит: Волочкова предупредила, какую злую шутку сыграет пластика с дочерью Даны Борисовой

Обман века: что скрывали поиски Титаника в 80-е годы

1:18
Наука

В 1985 году, когда велись поиски затонувшего "Титаника", на самом деле осуществлялась секретная операция американского флота по изучению обломков атомных подлодок "Thresher" и "Scorpion".

Атомная подводная лодка США
Фото: United States Navy by Adam K. Thomas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Атомная подводная лодка США

Скрыли от СССР

Эти сведения, скрытые от Советского Союза, были раскрыты каналу CNN ведущим исследователем Робертом Баллардом, руководившим экспедицией.

Баллард признался, что поисковая операция "Титаника" служила маскировкой для строго засекреченной военно-морской миссии, которую он выполнял в качестве офицера разведки. Основной задачей было сохранение в тайне от СССР точного местоположения затонувших субмарин.

Система "Арго"

По словам Балларда, американский военно-морской флот поддержал создание системы "Арго" — комплекса дистанционно управляемых аппаратов, способных передавать видеоизображение на исследовательское судно. Флот планировал использовать эту систему для расследования причин гибели подлодок и сбора важных разведданных. Балларду удалось убедить начальство "выделить время" на поиски "Титаника", что позволило завуалировать истинную цель военно-морской операции США, пишет ТАСС.

Уточнения

Субмарина (лат. Submarine — под морем) - подводная лодка.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Этот простой трюк сделает ваши блины тонкими, эластичными и воздушными — попробуйте сами
Еда и рецепты
Этот простой трюк сделает ваши блины тонкими, эластичными и воздушными — попробуйте сами Аудио 
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Экономика и бизнес
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Откуда берётся нефть: настоящая правда, которую скрывают за мифом о динозаврах
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Последние материалы
Тайник под кожей: действительно ли татуировки могут переписать иммунитет и запустить рак
Осенний урожай в опасности: как избежать ошибок при варке грибов и сколько вообще их нужно варить
Бразилия созывает внеочередной саммит БРИКС из-за пошлин Трампа
Обман века: что скрывали поиски Титаника в 80-е годы
Животные, наносящие смертельные укусы: летучие мыши, змеи и комары — главная угроза
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Тренировка, которая кажется лёгкой, но заставляет мышцы работать вдвое активнее
Три фута ночного ужаса, способного мурлыкать: призрачные монстры рушат мифы о дикой природе
Природа отомстит: Волочкова предупредила, какую злую шутку сыграет пластика с дочерью Даны Борисовой
Цифры на счётчике шокировали: вот сколько воды использует ваша стиральная машина при стирке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.