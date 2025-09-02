Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грядки пустуют после лета? Сейте эти три овоща — и до морозов успеете собрать ведро урожая
Для новичков и профи: ТОП-20 авто с АКПП, которые не ударят по карману
Тихие убийцы внутри нас: болезни-призраки, что способны оборвать жизнь в любой момент
Космос преподнёс загадку: галактики выстроились в спиральную катушку
Не оттенок, а румянец: осенний маникюр, в котором ногти кажутся живыми, а не накрашенными
Осенний сюрприз: сколько придётся заплатить за аренду жилья в Москве
Чёрно-белый мир кошек — это миф: какие цвета на самом деле видят наши питомцы
Вёдра вместо гантелей: чемпион по самбо рассказал, как накачать огромные руки в домашних условиях
Муж съел всю кастрюлю и не заметил подмены: мясо в голубцах больше не главный ингредиент

Роботы становятся более человечными: квантовый метод ускорил расчёты движений роботов в десятки раз

1:55
Наука

Будущее робототехники может измениться быстрее, чем мы думаем. Учёные из Японии и Fujitsu разработали метод, который объединяет силу квантовых и классических вычислений, чтобы роботы-гуманоиды двигались точнее и естественнее. Испытания показали: погрешности снизились на 43%, а расчёты стали значительно быстрее.

квантовые вычисления
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
квантовые вычисления

Квантовая основа

Команда из Технологического института Сибаура, Университета Васэда и Fujitsu использовала кубиты для моделирования положений и ориентаций частей робота. Благодаря феномену квантовой запутанности удалось воспроизвести зависимость движений, как в реальных суставах. Классические компьютеры выполняли обратные расчёты, а квантовые — прямые. Такой гибридный подход объединил скорость квантов с надёжностью традиционных методов.

Проверка на практике

Новый метод проверили на симуляторе Fujitsu и 64-кубитном квантовом компьютере, созданном с участием RIKEN. При расчётах движений робота с 17 суставами, которые обычно занимали полчаса вычислений, удалось значительно сократить время и повысить точность. Это доказывает, что подход применим на практике уже сейчас.

Что это меняет

Обычные модели часто упрощают движения роботов, делая их механистичными. Квантовый метод позволяет добиться плавности и реалистичности. В будущем такие алгоритмы могут обеспечивать управление в реальном времени, улучшать энергосбережение и помогать роботам преодолевать препятствия.

Перспективы

Учёные планируют внедрять более сложные квантовые алгоритмы, включая преобразование Фурье, чтобы ускорить вычисления ещё больше. Это открывает дорогу к новому поколению гуманоидов, способных работать бок о бок с людьми.

Уточнения

Ква́нтовый компью́тер — вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики (квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи и обработки данных. 

Гумано́ид (лат. humanoides "подобный человеку") — разумное человекоподобное существо из легенд и фантастики. К гуманоидам принято относить не всех человекоподобных существ, а лишь неизвестных науке человекообразных обезьян, антропоморфных роботов, мифологических и описанных в фантастической литературе существ, подобных человеку.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Экономика и бизнес
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги
Экономика и бизнес
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги Аудио 
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Не оттенок, а румянец: осенний маникюр, в котором ногти кажутся живыми, а не накрашенными
Осенний сюрприз: сколько придётся заплатить за аренду жилья в Москве
Чёрно-белый мир кошек — это миф: какие цвета на самом деле видят наши питомцы
Вёдра вместо гантелей: чемпион по самбо рассказал, как накачать огромные руки в домашних условиях
Муж съел всю кастрюлю и не заметил подмены: мясо в голубцах больше не главный ингредиент
Роботы становятся более человечными: квантовый метод ускорил расчёты движений роботов в десятки раз
Швейцарская кухня: секрет дешёвых ужинов в самой дорогой стране Европы
Ностальгия в глаз попала: звёзды показали свои забавные фото из школьного детства
Дом сияет чистотой: старые носки против пыли и ещё 6 простых способов для быстрой уборки
Что скрывает система сортировки чемоданов в аэропорту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.