Наблюдение как ключ к выживанию: новый взгляд на орангутанов

Наука

Кто учит орангутанов строить гнёзда? Новое исследование показало: малыши осваивают этот навык не сами по себе, а через наблюдение за взрослыми.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Regan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Орангутан

Учёные из Уорикского университета и Института Макса Планка выяснили, что молодые суматранские орангутаны внимательно следят за тем, как их матери строят ночные гнёзда, а затем пробуют повторить увиденное. Те, кто был рядом, но отвлёкся и не наблюдал, как правило, не предпринимали попыток построить собственное гнездо. Это убедительно указывает на роль социального обучения.

"Строительство гнёзд критически важно для выживания орангутанов, но мало изучено. Долгие наблюдения показали: успешность зависит от того, насколько внимательно малыши следят за действиями взрослых", — подчёркивает доктор Ани Пермана.

Гнёзда бывают дневные — простые, и ночные — сложные конструкции на высоте до 20 метров. Они включают "подушки", "одеяла" и крыши, защищающие от дождя и насекомых.

Молодые орангутаны особенно сосредотачиваются на трудных этапах — например, добавлении элементов комфорта, и чаще всего практикуются после того, как увидят это у других. Со временем они начинают учиться не только у матерей, но и у других особей, перенимая опыт выбора деревьев и материалов.

"Детёныши, наблюдающие за матерями, склонны выбирать те же виды деревьев. Но взрослея, они экспериментируют, а потом снова возвращаются к проверенным методам", — отмечает доктор Кэролайн Шуппли.

Это свидетельствует о том, что в популяциях орангутанов существуют элементы культуры, передающиеся из поколения в поколение.

И именно социальное обучение позволяет сохранять и передавать такие знания, как строительство гнезда — сложного, многоэтапного и жизненно важного для выживания.

Уточнения

Орангута́ны (орангута́нги, малайск. orang utan — лесной человек, лат. Pongo) — род древесных больших человекообразных обезьян, один из наиболее близких к человеку по гомологии ДНК. По некоторым данным, орангутан считается самым умным животным после человека.

