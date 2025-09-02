Бумага без вырубки деревьев: учёные сделали пластичный гель из того, что вызывает аллергию

Можно ли превратить аллергенную пыльцу в материал будущего? В лаборатории Нам Джун Чо в Наньянском технологическом университете Сингапура это уже стало реальностью. На первый взгляд помещение ничем не отличается от других исследовательских центров, но яркие пятна на халатах выдают главный объект экспериментов — пыльцу.
Эти микроскопические зёрна, которые растения выбрасывают каждую весну и лето, обычно вызывают лишь насморк и раздражение. Но исследователь видит в них источник нового поколения экологичных материалов.
За десять лет он научился превращать твёрдую оболочку пыльцы — прочный биополимер спорополленин — в мягкий микрогель, по консистенции напоминающий пластилин.
"Пыльца может стать строительным блоком для бумаги, плёнки и губок", — уверен исследователь.
Его подход уже дал плоды: из геля можно получить гибкую бумагу, плёнку, чувствительную к изменениям влажности и pH, или даже пористые губки, которые впитывают нефть и останавливают кровотечения.
Похожими идеями занимается Ноэми Чаба из Испании. Она использует полые оболочки пыльцы как контейнеры для доставки лекарств прямо в лёгкие или желудок.
"Пыльца — очень интересный биоматериал", — говорит она.
Прорыв Чо и его команды произошёл в 2020 году: обработка пыльцы щёлочью при 80 °C сделала её пластичной и водолюбивой. Теперь зёрна легко соединяются и формируют новые структуры.
Учёные также продемонстрировали, что на пыльцевой бумаге можно печатать, а чернила потом смывать щелочным раствором. Такой материал способен заменить традиционную бумагу, производство которой требует вырубки деревьев и литров воды.
Сырьё для экспериментов недорого: пыльцу подсолнечника или камелии легко купить или собрать у пчёл. Одно соцветие подсолнечника может дать до 67 тысяч зёрен — и растения при этом не страдают.
"Мы не уничтожаем цветы и не тратим ресурсы, как при получении целлюлозы", — подчёркивает сотрудник лаборатории Шахрудин Ибрагим.
В будущем такие материалы могут стать основой для сенсоров, солнечных элементов и медицинских технологий.
Пыльца́ (устар. "цве́тень"), — скопление пыльцевых зёрен семенных растений. Пыльцевое зерно представляет собой мужской гаметофит, развивающийся в микроспорангии из микроспоры и выполняющий функцию опыления, то есть оплодотворения женского гаметофита, находящегося в семязачатке.
