Первая голубая зона мира: учёный рассказал о неожиданных факторах долголетия

Учёный рассказал о неожиданных находках при изучении долголетия человека.

Фото: Все дело в любви, flickr.com by Кандида Перформа, flickr.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пара пожилых людей

Существуют регионы, где население живет дольше среднего и чаще достигает 100 и более лет.

Первую в мире "голубую зону" обнаружили в Италии — провинцию Нуоро в восточной части острова Сардиния.

Ученый Клаудио Франчески выступил с лекцией в РНЦХ и рассказал о загадках и парадоксах старения и долголетия, открытых им за долгие годы научной работы. Сам он отлично выглядит в свои 79 лет.

По его словам, у долгожителей найдена более качественная репарация генов, то есть "ремонт" поломок в ДНК. А также гораздо меньше мутаций, в том числе в 7-8 важных генах, которые отвечают за развитие сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваний.

Еще ученый изучил щитовидные железы и обнаружил, что сниженная работа этого органа приносит пользу, пишет KP. RU.

Интересно, что профессор обнаружил, что у 100-105-летних людей есть лишний вес. Но их физиология заметно отличается от остальных людей.

"Относительно небольшой избыток жира организме, скорее всего, позитивно отражается у мужчин и женщин старше 85 — 90 лет. И помогает им достигать супердолголетия", — считает профессор.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

