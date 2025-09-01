Что скрывается под Атлантическим океаном? Эта находка может привести человечество к катастрофе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Сейчас под Атлантическим океаном формируется новый тектонический разлом.

Разрушенная дорога
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разрушенная дорога

Опасность в том, что эта зона может стать причиной мощных землетрясений и цунами в будущем, пишет Nature Geoscience.

Учёные выяснили, что эта известная традиционно низкой сейсмической активностью зона из-за значительной субдукции может стать опасной. Ранее там были замечены признаки расслоения мантии. Это может привести к разрушительным природным явлениям.

Исследователи подчеркнули, что землетрясения и цунами в Атлантике могут привести к перемещению литосферных плит, это может стать причиной объединения Африки, Европы и Америки в один большой континент.

Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
