Археологи в шоке: найдено доказательство невероятного инженерного подвига в Иерусалиме

Наука

Более двадцати восьми веков назад, в эпоху Железного века, жители Иерусалима столкнулись с непростой проблемой, эхом напоминающей современные вызовы: изменчивостью климата, отмеченной продолжительными засушливыми периодами, чередующимися с внезапными ливнями и разрушительными наводнениями.

Археолог в древнем поселении
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археолог в древнем поселении

Масштабный инженерный проект

В ответ на эту непредсказуемую и враждебную ситуацию, правящая элита Иудейского царства, вероятно, при царе Иоасе или его преемнике Амасии, не осталась пассивной. Вместо этого они инициировали масштабный инженерный проект, который радикально изменил систему водоснабжения города, став монументальным ответом на экологический кризис, последствия которого ощущались веками.

Проведение исследования

Эта увлекательная история, давно предполагавшаяся археологами и историками, получила убедительное научное подтверждение благодаря новому исследованию, проведенному Отделом научной археологии Института Вейцмана в сотрудничестве с Управлением древностей Израиля и опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Исследование не только подтверждает авторство и предназначение этого грандиозного сооружения, но и, благодаря применению передовых микроархеологических методов и высокоточной радиоуглеродной датировке, установило, что его возведение было завершено в удивительно короткий срок: между 805 и 795 годами до нашей эры, передает planet-today.

Уточнения

Желе́зный век — эпоха в преистории и истории человечества, характеризующаяся распространением металлургии железа и изготовлением железных орудий. В различных регионах технология выплавки железа появилась в разное время. Самые ранние известные железные орудия появились в Передней Азии, Индии и в Южной Европе, где технология была известна уже на рубеже II и I тысячелетий до н. э. Скорость её распространения зависела от многих факторов, в первую очередь от запасов сырья и характера культурных и торговых факторов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
