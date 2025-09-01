Археологи в шоке: найдено доказательство невероятного инженерного подвига в Иерусалиме

Более двадцати восьми веков назад, в эпоху Железного века, жители Иерусалима столкнулись с непростой проблемой, эхом напоминающей современные вызовы: изменчивостью климата, отмеченной продолжительными засушливыми периодами, чередующимися с внезапными ливнями и разрушительными наводнениями.

В ответ на эту непредсказуемую и враждебную ситуацию, правящая элита Иудейского царства, вероятно, при царе Иоасе или его преемнике Амасии, не осталась пассивной. Вместо этого они инициировали масштабный инженерный проект, который радикально изменил систему водоснабжения города, став монументальным ответом на экологический кризис, последствия которого ощущались веками.

Эта увлекательная история, давно предполагавшаяся археологами и историками, получила убедительное научное подтверждение благодаря новому исследованию, проведенному Отделом научной археологии Института Вейцмана в сотрудничестве с Управлением древностей Израиля и опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Исследование не только подтверждает авторство и предназначение этого грандиозного сооружения, но и, благодаря применению передовых микроархеологических методов и высокоточной радиоуглеродной датировке, установило, что его возведение было завершено в удивительно короткий срок: между 805 и 795 годами до нашей эры, передает planet-today.

