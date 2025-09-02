Космические пришельцы без визы — что скрывают тела, прилетающие из других миров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Межзвёздные странники давно стали объектом пристального внимания астрономов. Каждый новый обнаруженный объект вызывает жаркие споры — от академических статей до бурных дискуссий в интернете. Особенно остро обсуждается вопрос: могут ли такие тела быть рукотворными, созданными другой цивилизацией?

Межзвёздный объект
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Межзвёздный объект

Почему межзвёздные объекты в центре внимания

Первые следы межзвёздных гостей предсказывались задолго до их обнаружения, но лишь недавно удалось зафиксировать несколько реальных примеров. В числе них — Оумуамуа и 3I/ATLAS. Эти объекты подтвердили, что такие странники действительно пролетают через нашу систему, и дали толчок к новым методам поиска.

Учитывая, что астрономы ожидают десятки новых находок уже в ближайшие десятилетия, потребовалась систематизация подходов к их изучению.

Идея техносигнатур

В науке о поиске внеземного разума (SETI) существует понятие "техносигнатуры" — признаки, которые могут указывать на искусственное происхождение небесного тела. И если раньше речь шла о сферах Дайсона или радиосигналах от далёких звёзд, то теперь эти критерии применяют и к межзвёздным объектам.

Признак первый: аномальное ускорение

Один из ключевых критериев — движение, не подчиняющееся законам гравитации. Если тело меняет скорость или траекторию без видимых природных причин, это может быть связано с действием двигателя.

Однако важно отличать такие признаки от естественных эффектов: дегазации, давления солнечного излучения или изменения вращения. Именно этот момент вызвал бурю обсуждений вокруг Оумуамуа, показавшего негравитационное ускорение.

Признак второй: необычный спектр

Неестественные особенности спектра — ещё один возможный маркер. Например, покрытие из материалов, созданных для защиты или маскировки, могло бы проявиться в данных телескопов. Иногда обсуждается даже возможность того, что на поверхности может быть что-то простое — вроде иллюминатора.

Кроме того, искусственный объект способен излучать более заметное инфракрасное тепло, ведь на его борту могут работать системы управления. Пока что у всех известных межзвёздных тел спектры выглядели вполне естественно.

Признак третий: странная форма

Проекты гипотетических межзвёздных кораблей на Земле часто предполагают использование солнечного паруса. Поэтому тонкая и вытянутая форма может стать косвенным указанием на искусственное происхождение.

Однако прямое определение формы крайне затруднено, и учёные вынуждены делать выводы на основе вращения объекта. Здесь снова возникает риск спутать сигналы с действием природных факторов.

Признак четвёртый: передача сигналов

Классический подход SETI — поиск сигналов. Радиопередача или лазерное свечение, исходящие от межзвёздного тела, стали бы весомым доказательством его искусственности. При этом объекту не нужно находиться слишком близко: даже относительно слабые сигналы можно зарегистрировать с помощью современных антенн.

Почему эти методы перспективны

Главное преимущество предложенных критериев в том, что данные для их проверки уже собираются ведущими телескопами. Не требуется строить отдельные приборы или выделять дополнительное время наблюдений.

Например, Обсерватория Веры Рубин в Чили в ближайшие десятилетия обнаружит десятки новых межзвёздных гостей, и все они автоматически попадут под проверку на техносигнатуры.

Что ждёт нас впереди

Каждый новый объект помогает лучше понять, как выглядят "типичные" межзвёздные странники. Со временем это позволит проще замечать аномалии и быстрее отличать природное происхождение от возможного искусственного. И хотя пока всё указывает на естественную природу наблюдаемых тел, надежда на открытие чужого разума остаётся.

Возможно, доказательства, что мы не одиноки, ближе, чем кажется.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] "далеко" + σκοπέω [skopeo] "смотрю") — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
