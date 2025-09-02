Первое вино Европы родилось в огне: пепел болгарского дома сохранил тайну

4:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Жители древнего поселения на территории современной Болгарии оставили после себя следы, которые навсегда изменили наше понимание о зарождении виноделия в Европе. Среди находок археологов — тысячи виноградных семян и керамические сосуды, указывающие на то, что местные племена освоили искусство брожения задолго до античных цивилизаций.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Древнее виноделие Болгарии

Открытие на "Городище птиц"

Раскопки велись неподалёку от села Юнаци возле Пазарджика, где давно известно одно из важнейших поселений эпохи халколита. Место получило название "Город птиц" благодаря сотням миниатюрных фигурок пернатых, найденных в культурном слое.

Здесь археологи обнаружили более 3000 обугленных семян винограда рядом с остатками сосудов, что позволило учёным говорить о целенаправленном производстве напитка.

По словам Камена Бояджиева, доцента Национального археологического института Болгарии, находка стала серьёзным подтверждением древнейших традиций виноделия на Балканах:

"В одном доме мы нашли возле двух разрушенных сосудов более 3000 виноградных семян. Это, вместе с анализами, указывает на производство виноградного напитка, скорее всего, вина", — сказал доцент Камен Бояджиев.

Дом, разрушенный огнём

Семена оказались внутри жилища, которое сгорело во время пожара около V тысячелетия до н. э. Вместе с виноградом сохранились остатки пшеницы, ячменя, чечевицы, нута, а также дикорастущих фруктов — яблок, груш и кизила. Этот набор продуктов позволяет реконструировать рацион людей, живших в поселении.

Очевидно, они не только выращивали сельскохозяйственные культуры, но и собирали дары леса.

Изящная керамика и символика

Помимо семян, исследователи нашли сосуды с графитовой росписью. Вероятно, именно в них подавали напиток на пиршествах. Такая посуда демонстрирует высокий уровень ремесла и художественного вкуса местных мастеров. Керамика отличалась изяществом и разнообразием форм, а украшения часто имели орнаментальные или ритуальные значения.

Балканы в древней винодельческой сети

До этого времени самыми ранними свидетельствами виноделия в Старом Свете считались находки на Кавказе и в Армении. В грузинских сёлах Гадачрили Гора и Шулавери археологи нашли сосуды с винным осадком, датируемые VI тысячелетием до н. э. В пещере Арени-1 в Армении сохранился винный пресс возрастом более 6000 лет.

Болгарская находка теперь ставит Балканы в один ряд с этими центрами и делает регион частью огромной древней сети виноделия.

Жизнь и быт жителей Юнаци

Дома местных жителей поражали размерами — от 60 до 100 квадратных метров. Стены нередко покрывали штукатуркой, окрашенной красными и белыми красками. Исследователи полагают, что такие орнаменты могли нести защитную или сакральную функцию.

Наряду с этим в поселении нашли медные инструменты, золотые украшения и изделия из импортированных материалов: соли, кремня, раковин Эгейского моря.

Любопытной деталью стали более 40 овечьих костей, отобранных особым образом. Учёные предполагают, что их использовали для игр или обрядов. Рядом обнаружены фигурки, связанные с культом Матери-Богини, что указывает на развитые религиозные практики.

Конец боян-марицкой культуры

Культура, существовавшая здесь, известна как боян-марицкая. Она просуществовала несколько веков, прежде чем исчезла под натиском кочевых племён с восточных степей.

Несмотря на трагический финал, именно она оставила потомкам свидетельства не только богатой материальной культуры, но и раннего освоения виноделия, которое спустя тысячелетия станет одной из визитных карточек региона.

Уточнения

Кизи́л или Дёрен (лат. Córnus), — род растений семейства Кизиловые, включающий более 50 видов. В основном это древесные листопадные растения, жизненная форма которых — деревья или кустарники.

