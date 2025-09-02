Принц, забытый на 4500 лет, возвращается из песков: что скрыла гробница в Саккаре

Гробница, найденная в некрополе Саккара к югу от Каира, открыла новый взгляд на жизнь и обряды Древнего Египта. Археологи установили, что захоронение принадлежало принцу Васер-Иф-Ра, сыну фараона Усеркафа, основателя Пятой династии.
Этому сооружению более 4500 лет, однако оно сохранило множество уникальных элементов, поражающих своим величием и деталями.
Сооружение, возведённое в эпоху Древнего царства, спустя две тысячи лет вновь использовалось во времена XXVI династии (около 685-525 гг. до н. э.). Этот факт показывает, что почитание памяти о царских особах сохранялось на протяжении веков, а некрополь продолжал играть ключевую роль в культуре и ритуальной жизни египтян.
Центральным элементом гробницы стала грандиозная ложная дверь из розового гранита. Её высота достигает 4,5 метра, а ширина — 1,15 метра. Поверхность покрыта иероглифическими надписями, в которых перечислены многочисленные титулы принца: "наследный принц", "королевский писец", "визирь" и "жрец-певец".
Подобные двери символизировали переход души в загробный мир и служили важным элементом погребальной архитектуры.
Не менее впечатляющей находкой стали тринадцать статуй из розового гранита. Они изображают женщин, сидящих на высоких стульях, и, по мнению исследователей, представляют жён принца Васер-Иф-Ра. Подобные изображения подчёркивают значимость семьи и женской роли в царском окружении.
Кроме того, археологи обнаружили чёрную гранитную статую высотой 1,35 метра. Её изящество и техника исполнения позволяют отнести её к числу выдающихся памятников искусства той эпохи. Дополняет композицию красный гранитный алтарь с ритуальными предметами, свидетельствующий о важности религиозных практик в жизни египетской знати.
Раскопками руководил известный египтолог Захи Хавасс, подчеркнувший значимость находки для изучения погребальных практик и социальной структуры Пятой династии.
"Эта уникальная структура и содержимое гробницы делают её значительным примером древнеегипетских погребальных практик", — сказал доктор Захи Хавасс.
По его словам, исследования будут продолжены, и учёные надеются открыть новые камеры, которые могут хранить артефакты, проливающие свет на традиции и ритуалы тех времён.
Находка гробницы в Саккаре стала не только важным археологическим открытием, но и новым источником знаний о ритуалах, социальной иерархии и художественном мастерстве египтян.
Монументальные архитектурные элементы и изысканные скульптуры помогают по-новому взглянуть на культурное наследие Пятой династии и её влияние на последующие эпохи.
Уточнения
Гробница - форма захоронения, при которой останки покойного хранятся внутри сооружения, а не под ним, как в случае надгробия. Этот термин соответствует латинскому "sepulcrum", греческому "крипта", английскому "tomb".
