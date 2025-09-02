Сокровища Шомло переворачивают историю Европы: в кладах скрыт код власти древних элит

На склонах Шомло в Западной Венгрии археологи сделали одно из самых впечатляющих открытий последних лет. Здесь обнаружено более 900 артефактов бронзового и железного веков, что позволило по-новому взглянуть на культуру загадочного народа, населявшего эти земли около трёх тысяч лет назад.\r\nКлад, который удивил Европу\r\nИсследование, опубликованное в журнале Antiquity, подробно рассказывает о находке. По словам археологов, это один из крупнейших кладов позднего бронзового и раннего железного века, найденных на европейском континенте.\r\nАртефакты датируются временем от 1400 до 450 года до н. э., а большинство из них относится к переломному периоду между 1080 и 900 годами до нашей эры.\r\nШомло: виноградник и археологическая сокровищница\r\nСегодня холм Шомло известен как центр виноделия, однако древние слои почвы скрывали богатую историю. Ранее здесь находили лишь отдельные предметы, но впервые удалось зафиксировать точное расположение кладов. Использование лидара, металлоискателей и систематических полевых исследований позволило за год выявить шесть богатых комплексов.\r\nЧто скрывали клады\r\nВ числе находок &mdash; украшения, военные награды, наконечники копий, бронзовые сосуды, янтарные бусы и остатки тканей. Археологи нашли также клыки кабана и свиньи.\r\nОдин из кладов, получивший название "Клад V", оказался особенно ценным: металлические предметы были захоронены внутри керамического сосуда. Это первая подобная практика в регионе, указывающая на наличие ритуальных или символических традиций.\r\nЦентр власти и ремесла\r\nПо мнению исследователей, холм мог играть важную политическую и культурную роль, возможно, быть резиденцией военной элиты. Рядом с ним ранее уже находили курганы и богатые захоронения. Теперь археологические данные укрепляют гипотезу о том, что здесь существовало организованное сообщество с развитой социальной структурой.\r\nСледы древнего производства\r\nОсобый интерес вызвали предметы, связанные с обработкой бронзы. Это намекает на то, что в районе действовали мастерские. Хотя сами постройки пока не найдены, обнаруженные фрагменты зданий могут указывать на ремесленную активность.\r\nРитуалы и символика\r\nКлад V также даёт редкое представление о ритуальной культуре. Захоронение металлических предметов в сосуде свидетельствует о том, что ценности могли играть не только материальную, но и духовную роль. Подобные обряды характерны для переходного времени, когда одни культурные традиции сменялись другими.\r\nЗначение открытия\r\nПо словам руководителя экспедиции, археолога Бенце Сооса, находка подтверждает, что Шомло был не просто поселением, а ключевым центром силы в регионе.\r\n\r\n"Находки показывают, что холм мог быть важным политическим и культурным центром, возможно, местом обитания военной элиты", &mdash; сказал археолог Бенце Соос.\r\n\r\nОткрытие усилило гипотезу о существовании на Шомло клана или племени, обладавшего военной и религиозной властью.\r\nЧто дальше\r\nИсследователи планируют продолжить раскопки, надеясь обнаружить остатки мастерских и других сооружений, которые помогут больше узнать о жизни загадочного народа. Эти находки становятся ключом к пониманию того, как формировались элиты и складывалась культура Центральной Европы в эпоху бронзы и железа.