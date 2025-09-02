Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономить на колонке — расходовать в сервисе: счёт за дешёвый бензин приходит позже
Vogue меняет лицо: раскрыто, кто займёт место Анны Винтур после 37 лет правления
Прощай, традиционная колбаска: производители готовятся к повышению цен и изменению рецептур
Антиоксиданты есть, но кишечник возражает: когда полезный фрукт превращается в источник токсинов
На этом закончим: Марина Федункив объяснила, почему скрывает сына от публики
Каждый сантиметр важен: как обувь в становой тяге влияет на амплитуду и ваш результат
Недосып крадёт жизнь по кусочкам: как превратить спальню в источник сил и бодрости
Хардгейнеры ломают законы фитнеса: почему их мышцы растут иначе, чем у всех
Раскрыты самые частые ошибки держателей кредитных карт

Голова ворона из золота указывает на тайный культ — что скрывал англосаксонский ритуал

Наука

В английском графстве Уилтшир два кладоискателя — Пол Гулд и Крис Филлипс — случайно наткнулись на находку, которую археологи уже называют "сокровищем всей жизни". Их металлоискатели уловили сигнал в поле, и под землёй оказались редчайшие артефакты VII века — золотая голова ворона и украшение в виде кольца или полосы.

Англосаксонские артефакты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Англосаксонские артефакты

Сейчас находки изучают и очищают в Британском музее, где им предстоит пройти официальную оценку по закону о сокровищах.

Голова ворона как символ и артефакт

Особый интерес вызывает золотая голова ворона весом около 60 граммов. Она исполнена с поразительной тщательностью: ювелиры раннего Средневековья украсили её тончайшими золотыми "перьями", а также вставками из граната в технике клеточной инкрустации (cloisonné). Один глаз сохранил инкрустацию, второй утрачен.

Эксперты предполагают, что этот предмет мог быть частью более крупного изделия — например, наконечником рога для питья. Подобные ритуальные предметы известны по раскопкам знаменитого курганного захоронения в Саттон-Ху. Об этом свидетельствуют штифты внутри артефакта, предназначенные для крепления.

Образ ворона в культуре англосаксов

В германо-скандинавской традиции ворон считался священной птицей, связанной с богом Одином, войной и смертью. Для англосаксонских воинов такие изображения символизировали доблесть и божественное покровительство. Похожие мотивы встречаются в Стаффордширском кладе и артефактах из Саттон-Ху, что подчёркивает их ритуальную и статусную роль.

Второй предмет находки

Рядом с головой ворона археологи обнаружили золотое украшение в виде кольца или полосы. Оно выполнено в технике филиграни: поверхность усыпана мельчайшими бусинами и треугольными гранатами. Несмотря на скромные размеры, работа поражает сложностью.

Предназначение этого предмета остаётся загадкой. Возможно, это было личное украшение — перстень или элемент браслета. Но специалисты не исключают, что оно являлось частью более крупного ансамбля, в который входила и голова ворона.

"Мы просто не знаем, что именно это было. Но техника и материалы — на уровне лучших англосаксонских украшений", — отметили специалисты музея.

Техника исполнения

Обе находки демонстрируют мастерство англосаксонских ювелиров VII века. Техника cloisonné с подложкой из фольги была характерной чертой искусства того времени: гранатовые вставки начинали играть особым блеском при попадании света. Такое искусство требовало не только ювелирных навыков, но и глубокого знания свойств металлов и камней.

Значение открытия

Британский музей и Программа по переносимым древностям (Portable Antiquities Scheme) уже подтвердили ценность находки. После оценки она может пополнить коллекцию музея, а государство получит право на её выкуп для публичных собраний.

Артефакты подобного уровня не просто украшают витрины — они помогают глубже понять верования, символику и социальные практики англосаксонского общества.

"Это не просто украшения. Это культурные артефакты, которые могут изменить наше понимание англосаксонского искусства и верований", — подчеркнули в Британском музее.

Уточнения

Курга́н - погребальное сооружение, представляющее собой обычно насыпь из земли, камня, иногда настил из дёрна.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
