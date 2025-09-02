Жил на земле, но выбрал воздух: археоптерикс оказался не только динозавром

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:33
Наука

Исключительно хорошо сохранившийся археоптерикс помог учёным сделать шаг вперёд в понимании того, как первые птицы смогли оторваться от земли. Современные технологии позволили рассмотреть детали, которые были скрыты от исследователей больше века.

Археоптерикс окаменелость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археоптерикс окаменелость

Новая глава в изучении археоптерикса

Первая находка археоптерикса была сделана 160 лет назад в Германии. Уже тогда его перья сразу указали на близость к птицам. Но этот род сочетал в себе и черты динозавров: длинный хвост из костей, челюсти с зубами и подвижные когти. Все это делало его настоящим "переходным звеном". Тем не менее главный вопрос — как именно он мог летать — оставался без ответа.

Особенности, делающие полёт возможным

Уже давно было известно, что у археоптерикса перья имели асимметричную форму — одна сторона стержня шире другой. Эта особенность характерна и для современных птиц, помогая создавать подъёмную силу.

Новое исследование выявило ещё одну важную деталь — специализированные третичные перья на плечевой кости. Именно они обеспечивали плавный переход между крылом и телом и закрывали зазор, мешающий полёту.

"Археоптерикс — не первый динозавр с перьями и не первый динозавр с 'крыльями'. Но мы считаем, что это самый ранний известный динозавр, который мог использовать свои перья для полета", — сказала куратор Филдовского музея Цзинмай О'Коннор.

Почему это открытие важно

Оперённые динозавры, близкие к птицам, не имели таких перьев: их маховые заканчивались на уровне локтя. Это значит, что они не могли подниматься в воздух. Археоптерикс же обладал всеми необходимыми элементами для настоящего полёта. Таким образом, он стал первым известным животным, которое использовало крылья по прямому назначению.

"Важно, что эти перья обнаружены впервые. Обнаруженные в исключительно хорошо сохранившемся экземпляре, они, наряду с асимметричными перьями, подтверждают, что он мог летать", — отметил палеонтолог из Манчестерского университета Джон Нуддс.

Современные технологии против древнего камня

Новый экземпляр археоптерикса, который изучали специалисты, находился в частной коллекции до 2022 года, пока его не приобрёл Филдовский музей. Он оказался настолько хорошо сохранившимся, что учёные впервые смогли детально рассмотреть третичные перья и даже элементы черепа.

Кости и ткани почти не отличались по цвету от плотного известняка. Чтобы увидеть границы окаменелости, исследователи применили компьютерную томографию и ультрафиолетовое освещение. После этого более года они по крупицам удаляли породу, добиваясь точности до десятых долей миллиметра.

Другие находки в черепе и лапах

Анализ показал наличие костей в верхней части рта, которые могут указывать на первые шаги к краниальной кинетике — способности современных птиц двигать клювом независимо от черепа.

Ещё одной находкой стали плотные мелкие чешуйки на лапах. По ним можно сделать вывод, что археоптерикс проводил много времени на земле, а также, возможно, лазал по деревьям.

Как выглядел "первый летающий динозавр"

В отличие от современных птиц, археоптерикс обладал длинной плечевой костью. Это создавало техническую проблему: зазор между маховыми перьями и телом.

Именно третичные перья закрывали его и превращали неуклюжую конструкцию в полноценный летательный аппарат. В совокупности с асимметричными перьями они и стали ключом к способности подниматься в воздух.

"Наш экземпляр — первый археоптерикс, который был сохранен и подготовлен таким образом, что мы можем увидеть его длинные третичные перья", — пояснила Цзинмай О'Коннор.

Эволюционный шаг, изменивший всё

Археоптерикс наглядно показывает момент, когда эволюция сделала решающий шаг от динозавров к птицам. Его тело сохраняло многие "рептильные" черты, но перья превратили его в первого настоящего лётчика. Теперь учёные располагают доказательствами того, какие именно адаптации обеспечили этот прорыв.

Уточнения

Кура́тор (от лат. curātor - "опекун") — лицо, наблюдающее за ходом исполнения определённой работы или иным процессом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
