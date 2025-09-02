ИИ встал в тупик, когда узнал это о папуасах, но выдал сенсацию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Жители Папуа — Новой Гвинеи всегда казались загадкой. Их тёмная кожа и яркие черты лица напоминали об Африке, а география указывала на Азию. Теперь в эту историю вмешался искусственный интеллект — и раскрыл скрытые нити, сплетающие прошлое папуасов.

Учёные сравнивают геномы тысяч людей и находят в ДНК жителей Папуа следы древних переселений. Оказалось, что они генетически ближе к азиатам, чем можно было предположить по внешности. Но на их наследственности лежит особая печать — денисовское наследие. Эти загадочные древние люди оставили в генах папуасов отпечаток, который помог им выжить в суровых условиях тропиков.

Археология добавляет ещё больше тумана: находки намекают на то, что предки папуасов могли покинуть Африку раньше других. Однако анализ ДНК пока не даёт однозначного подтверждения, оставляя место для догадок и споров, утверждается в статье SciTechDaily.

Искусственный интеллект позволил учёным "расшифровать" историю глубже, чем это делали классические методы. Он выявил сложные связи между изоляцией, адаптацией и маленькой численностью населения, которая на протяжении тысяч лет формировала уникальный генетический портрет папуасов.

Тем не менее, даже с новыми технологиями, многие вопросы остаются открытыми. Были ли папуасы отдельной ветвью человечества? Или они лишь одна из множества нитей, сплетённых в огромный гобелен истории миграций? Ответы скрыты в ДНК, словно в книге, написанной миллионы лет назад. И теперь, благодаря ИИ, человечество постепенно учится читать её страницы.

Па́пуа — Новая Гвине́я; полное название — Независимое Государство Папуа Новая Гвинея — государство в Океании, расположенное в юго-западной части Тихого океана и занимающее восточную часть острова Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка, северную часть Соломоновых островов (о-ва Бугенвиль, Бука), о-ва Д’Антркасто и др.

Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
