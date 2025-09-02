Ключ к победе над раком груди: найдена мишень для блокировки метастазов

Учёные из Рокфеллеровского университета сделали важный шаг к пониманию того, почему рак молочной железы так часто метастазирует в лёгкие. В центре внимания оказался антиоксидант глутатион, который играет ключевую роль в способности опухолевых клеток распространяться за пределы первичного очага. Именно он помогает клеткам "оторваться" от опухоли и успешно закрепиться в новых тканях.

Фото: commons.wikimedia.org by www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 4 стадия рака груди

Для выявления этого механизма исследователи применили метод белковой маркировки, позволивший отличить клетки, оставшиеся в опухоли, от тех, которые проникли в лёгкие. Дополнительный анализ с использованием пространственной метаболомики подтвердил: в метастатических клетках уровень глутатиона значительно выше.

Особое внимание привлёк транспортер SLC25A39, обеспечивающий импорт глутатиона в митохондрии — "энергетические станции" клеток. Оказалось, что именно эта молекула играет критическую роль в запуске метастазирования. Повышенный уровень SLC25A39 активирует сигнальный путь ATF4, который способствует выживанию и закреплению клеток в новых органах. Особенно важен этот процесс на ранних этапах, когда клетки только начинают распространяться, пишет SciTechDaily.

Клиническая значимость открытия огромна: повышенное содержание SLC25A39 в опухолях коррелирует с более низкой выживаемостью пациентов с раком молочной железы. Это делает транспортер потенциальной терапевтической мишенью. Учёные уже обсуждают возможность создания молекулы-блокатора, которая могла бы помешать проникновению глутатиона в митохондрии и, соответственно, предотвратить метастазы.

Работа подчеркивает необходимость более глубокого изучения метаболизма и роли органелл в здоровье человека. Понимание того, какие именно молекулы и процессы внутри клеток обеспечивают выживание опухолей, открывает путь к новым методам лечения.

Уточнения

Глутатион (2-амино-5-{[2-[(карбоксиметил)амино]-1-(меркаптометил)-2-оксоэтил]амино}-5-оксопентаноевая кислота, англ. glutathione, GSH) — это трипептид γ-глутамилцистеинилглицин.

