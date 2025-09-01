ChatGPT меняет нас: почему ваша речь уже не будет прежней

Научные исследования из Университета Флориды выявили интересную тенденцию: искусственный интеллект влияет на манеру речи людей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дружеский разговор втроём

Исследователи заметили, что взрослые все чаще используют слова, характерные для стиля ChatGPT, такие как "превосходить", "хвастаться" и "стратегически".

Исследование охватывало 22,1 миллиона слов устной речи, включая подкасты о науке и технологиях. С момента запуска ChatGPT в 2022 году частота употребления почти трех четвертей слов, связанных с ИИ, значительно возросла — некоторые слова стали употребляться более чем вдвое чаще.

Эксперты выражают обеспокоенность по поводу снижения языкового разнообразия и появления доминирующего языка. Аналитик Колин Купер замечает, что в речи людей становится много "шаблонных" фраз, что может негативно сказаться на индивидуальности, пишет Daily Mail.

Уточнения

Подка́стинг (англ. podcasting, от iPod и англ. broadcasting или от англ. personal on demand broadcasting — повсеместное вещание, широковещание) — процесс создания и распространения звуковых или видеофайлов — подкастов. По форме подкасты похожи на радио- или телепередачи, существующие в виде файлов, которые загружаются с помощью интернета на устройство пользователя и проигрываются офлайн в удобное для слушателя время и в любом месте.



