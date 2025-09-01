Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ChatGPT меняет нас: почему ваша речь уже не будет прежней

Наука

Научные исследования из Университета Флориды выявили интересную тенденцию: искусственный интеллект влияет на манеру речи людей.

Дружеский разговор втроём
Исследователи заметили, что взрослые все чаще используют слова, характерные для стиля ChatGPT, такие как "превосходить", "хвастаться" и "стратегически".

Исследование охватывало 22,1 миллиона слов устной речи, включая подкасты о науке и технологиях. С момента запуска ChatGPT в 2022 году частота употребления почти трех четвертей слов, связанных с ИИ, значительно возросла — некоторые слова стали употребляться более чем вдвое чаще.

Эксперты выражают обеспокоенность по поводу снижения языкового разнообразия и появления доминирующего языка. Аналитик Колин Купер замечает, что в речи людей становится много "шаблонных" фраз, что может негативно сказаться на индивидуальности, пишет Daily Mail.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
