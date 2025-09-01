Учёные перехитрили природу: ГМ-дрожжи повысят выживаемость пчёл

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:06
Наука

Группа исследователей из Оксфордского университета создала генетически измененные дрожжи, способные производить шесть ключевых стеролов, жизненно необходимых для пчёл.

Пчела на цветке
Фото: commons.wikimedia.org by Lupus in Saxonia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пчела на цветке

Лабораторные исследования показали, что в пчелиных колониях, получавших этот обогащенный корм, количество личинок, успешно развившихся во взрослых особей, увеличилось в 15 раз по сравнению с контрольными группами. Наблюдалось улучшение состояния здоровья пчёл и повышение их резистентности к болезням. Это крайне актуально в связи с современными проблемами, такими как раннее завершение периода цветения растений.

В ближайшем будущем ученые планируют провести масштабные испытания в естественных условиях. Они рассчитывают, что данный корм станет доступен пчеловодам в течение двух лет. Специалисты убеждены, что внедрение этой разработки поможет поддержать популяции пчел, снизит конкуренцию между видами, и окажет благоприятное воздействие на биологическое разнообразие, пишет planet-today.

Уточнения

Популя́ция (от лат. populus — население, народ) — способная к саморегуляции группа особей одного вида, обитающих на общей территории, свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство. Термин используется в различных разделах биологии, экологии, демографии, медицине и психометрике.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
