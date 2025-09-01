Находка на горе Кармель: загадочный древний ребёнок из Схула переписывает историю человечества

Останки ребёнка, найденные почти век назад в пещере Схул на горе Кармель, получили новое толкование. Современный анализ показал: череп и челюсть, возрастом около 140 000 лет, сочетают в себе черты Homo sapiens и неандертальцев.

Черты, которые удивляют

Исследование под руководством профессора Исраэля Хершковица (Тель-Авивский университет) и Анн Дамбрикур-Малассе (CNRS) выявило:

свод черепа изогнут, как у современных людей;

нижняя челюсть лишена подбородка — признак, ближе к неандертальцам;

внутреннее ухо демонстрирует анатомию, типичную для древних соседей Homo sapiens.

Авторы считают этот образец самым ранним свидетельством смешения черт, а возможно, и самих популяций.

Почему это важно

Схул известен ранними захоронениями, а значит, здесь жили группы со сложными социальными традициями. Если ребёнок был не "чистым" Homo sapiens, то эти обряды отражают культуру смешанного населения.

Учёные отмечают, что Левант издавна был перекрёстком человеческих линий. Находка в Схуле укладывается в картину постоянных контактов, подтверждённых и другими памятниками региона.

Генетика против анатомии

Скептики осторожны: одних костей мало, чтобы утверждать о гибридном происхождении. Палеоантрополог Крис Стрингер считает останки в первую очередь Homo sapiens, хотя и с примесью неандертальских генов. Большинство данных указывает, что основной обмен генами произошёл десятки тысяч лет спустя.

Надежда на ответ связана с поиском древней ДНК, особенно в каменистой части височной кости, где она лучше сохраняется. Это может подтвердить или опровергнуть гипотезу гибридности.

Что дальше

Учёные планируют пересмотреть другие окаменелости Кармеля с помощью 3D-моделирования и расширить сравнительные исследования. Культурный контекст — каменные орудия мустьерской традиции — тоже говорит о пересечении разных групп.

Но окончательный вывод даст только геном: именно он может объяснить, был ли ребёнок из Схула прямым гибридом или результатом многовекового обмена генами.

Уточнения

Челове́к разу́мный (лат. Homo sapiens), также нередко просто челове́к — самый многочисленный и широко распространённый вид приматов. Среди других животных выделяется постоянным прямохождением, наиболее сложным устройством головного мозга и наиболее развитыми интеллектом и сознанием.



Схул - пещера на горе Кармель в Израиле. Находится в 20 км к югу от города Хайфа и в 3 км от берега Средиземного моря. Доисторический участок впервые раскопала Дороти Гаррод летом 1928 года. Пещера была заселена в период среднего палеолита, 200-45 тыс. лет назад.



Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis, в советской литературе также носил название палеоантро́п) — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

