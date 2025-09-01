Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Женщины сохраняют молодость, мужчины теряют её быстрее — одна диета даёт противоположный эффект
Амазонка как последняя загадка планеты: что мы ещё не знаем
4 миллиарда на красоту: как Золотое яблоко изменит судьбу отечественной косметики
Не блестит, а светится изнутри: новый тренд макияжа, который вытесняет хайлайтеры и пудру
Яйца больше не главный ингредиент: список продуктов, которые их легко заменят на 100%
Каждый лишний килограмм — это минус год жизни: жестокая правда о последствиях кошачьего ожирения
Фитнес с тренером или без: что выбрать для максимального результата
Кипяток в раковине: сантехники раскрыли главный секрет — безопасно или смертельно опасно для труб

Находка на горе Кармель: загадочный древний ребёнок из Схула переписывает историю человечества

2:25
Наука

Останки ребёнка, найденные почти век назад в пещере Схул на горе Кармель, получили новое толкование. Современный анализ показал: череп и челюсть, возрастом около 140 000 лет, сочетают в себе черты Homo sapiens и неандертальцев.

Первобытный человек
Фото: Freepik
Первобытный человек

Черты, которые удивляют

Исследование под руководством профессора Исраэля Хершковица (Тель-Авивский университет) и Анн Дамбрикур-Малассе (CNRS) выявило:

  • свод черепа изогнут, как у современных людей;
  • нижняя челюсть лишена подбородка — признак, ближе к неандертальцам;
  • внутреннее ухо демонстрирует анатомию, типичную для древних соседей Homo sapiens.

Авторы считают этот образец самым ранним свидетельством смешения черт, а возможно, и самих популяций.

Почему это важно

Схул известен ранними захоронениями, а значит, здесь жили группы со сложными социальными традициями. Если ребёнок был не "чистым" Homo sapiens, то эти обряды отражают культуру смешанного населения.

Учёные отмечают, что Левант издавна был перекрёстком человеческих линий. Находка в Схуле укладывается в картину постоянных контактов, подтверждённых и другими памятниками региона.

Генетика против анатомии

Скептики осторожны: одних костей мало, чтобы утверждать о гибридном происхождении. Палеоантрополог Крис Стрингер считает останки в первую очередь Homo sapiens, хотя и с примесью неандертальских генов. Большинство данных указывает, что основной обмен генами произошёл десятки тысяч лет спустя.

Надежда на ответ связана с поиском древней ДНК, особенно в каменистой части височной кости, где она лучше сохраняется. Это может подтвердить или опровергнуть гипотезу гибридности.

Что дальше

Учёные планируют пересмотреть другие окаменелости Кармеля с помощью 3D-моделирования и расширить сравнительные исследования. Культурный контекст — каменные орудия мустьерской традиции — тоже говорит о пересечении разных групп.

Но окончательный вывод даст только геном: именно он может объяснить, был ли ребёнок из Схула прямым гибридом или результатом многовекового обмена генами.

Уточнения

Челове́к разу́мный (лат. Homo sapiens), также нередко просто челове́к — самый многочисленный и широко распространённый вид приматов. Среди других животных выделяется постоянным прямохождением, наиболее сложным устройством головного мозга и наиболее развитыми интеллектом и сознанием.

Схул - пещера на горе Кармель в Израиле. Находится в 20 км к югу от города Хайфа и в 3 км от берега Средиземного моря. Доисторический участок впервые раскопала Дороти Гаррод летом 1928 года. Пещера была заселена в период среднего палеолита, 200-45 тыс. лет назад.

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis, в советской литературе также носил название палеоантро́п) — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Еда и рецепты
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй Аудио 
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль
Еда и рецепты
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль Аудио 
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
4 миллиарда на красоту: как Золотое яблоко изменит судьбу отечественной косметики
Не блестит, а светится изнутри: новый тренд макияжа, который вытесняет хайлайтеры и пудру
Яйца больше не главный ингредиент: список продуктов, которые их легко заменят на 100%
Настоящего казака можно воспитать только в единстве веры, культуры и истории — иерей Тимофей Чайкин
Каждый лишний килограмм — это минус год жизни: жестокая правда о последствиях кошачьего ожирения
Фитнес с тренером или без: что выбрать для максимального результата
Кипяток в раковине: сантехники раскрыли главный секрет — безопасно или смертельно опасно для труб
Вот это я понимаю: Марию Погребняк восхитила подтяжка лица жены Джорджа Клуни
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Велосипед будущего: колёса без спиц и моторы в ободах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.