Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии

Данные, полученные сейсмометром миссии InSight от NASA, раскрыли неоднородную структуру мантии Марса, состоящую из смеси фрагментов различных размеров. Самые крупные из этих древних обломков достигают в диаметре четырех километров.
Исследователи объясняют присутствие этих "инородных тел" в мантии Марса последствиями масштабных столкновений с протопланетными телами. Эти столкновения привели к формированию океанов магмы на поверхности планеты. При остывании и затвердевании этой расплавленной массы в мантии сохранились разнородные фрагменты.
В отличие от Земли, где тектоника перемешивает кору и мантию, на Марсе затвердевание коры произошло на очень раннем этапе. Это привело к "консервации" внутреннего строения планеты, сохранив следы древних катастроф.
Ученые отмечают специфическое распределение обломков: небольшое количество крупных и обилие мелких. Они подчеркивают уникальность возможности наблюдать картину, сохранившуюся на протяжении 4,5 миллиардов лет. Авторы работы считают, что это открывает окно в прошлое не только Марса, но и других каменистых планет, таких как Венера и Меркурий, пишет planet-today.
Мерку́рий — наименьшая планета Солнечной системы и самая близкая к Солнцу. Названа в честь древнеримского бога торговли — быстрого Меркурия, поскольку она движется по небу быстрее других планет. Оборот Меркурия вокруг своей оси — 58,646 земных суток (2 земных месяца).
