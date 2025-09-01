Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:24
Наука

Данные, полученные сейсмометром миссии InSight от NASA, раскрыли неоднородную структуру мантии Марса, состоящую из смеси фрагментов различных размеров. Самые крупные из этих древних обломков достигают в диаметре четырех километров.

Марс
Фото: Perspective view in Acheron Fossae by European Space Agency
Марс

Инородные тела в мантии

Исследователи объясняют присутствие этих "инородных тел" в мантии Марса последствиями масштабных столкновений с протопланетными телами. Эти столкновения привели к формированию океанов магмы на поверхности планеты. При остывании и затвердевании этой расплавленной массы в мантии сохранились разнородные фрагменты.

В отличие от Земли, где тектоника перемешивает кору и мантию, на Марсе затвердевание коры произошло на очень раннем этапе. Это привело к "консервации" внутреннего строения планеты, сохранив следы древних катастроф.

Окно в прошлое

Ученые отмечают специфическое распределение обломков: небольшое количество крупных и обилие мелких. Они подчеркивают уникальность возможности наблюдать картину, сохранившуюся на протяжении 4,5 миллиардов лет. Авторы работы считают, что это открывает окно в прошлое не только Марса, но и других каменистых планет, таких как Венера и Меркурий, пишет planet-today.

Уточнения

Мерку́рий — наименьшая планета Солнечной системы и самая близкая к Солнцу. Названа в честь древнеримского бога торговли — быстрого Меркурия, поскольку она движется по небу быстрее других планет. Оборот Меркурия вокруг своей оси — 58,646 земных суток (2 земных месяца).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
