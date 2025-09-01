Вселенная хранит тайну гигантской структуры: новое открытие меняет наше представление о космосе

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

На первый взгляд космос кажется хаотичным, но новые исследования показывают обратное — во Вселенной прослеживаются структуры, простирающиеся на миллиарды световых лет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) космос

Большое Кольцо

Исследователь Алексия Лопес из Университета Центрального Ланкашира с коллегами представила данные о колоссальном скоплении галактик — Большом Кольце. Его диаметр оценивается в 1,3 млрд световых лет, а окружность почти достигает 4,1 млрд. Находка расположена в 9,2 млрд световых лет от нас — рядом с ранее открытой Гигантской дугой.

По словам исследователей, вероятность случайного совпадения крайне мала. С лицевой стороны структура напоминает не замкнутую петлю, а спиралевидное образование.

Вызов для космологии

Космологический принцип утверждает, что в огромных масштабах материя распределена равномерно. Однако подобные объекты выходят за рамки принятого "потолка" когерентных структур — около 1,2 млрд световых лет. Наличие двух гигантов рядом ставит под сомнение прежние представления о гладкости Вселенной.

При этом Большое Кольцо не совпадает с масштабами барионных акустических колебаний, стандартной "линейки" космологии, что делает его происхождение ещё более загадочным.

Локальные притяжения

Ближе к дому тоже происходят открытия. Анализ каталога Cosmicflows-4 показал: Млечный Путь связан не с отдельным бассейном Ланиакея, а с куда более крупным бассейном Шепли. Это значит, что наша галактика входит в глобальную зону притяжения.

Теории и споры

Учёные обсуждают возможные причины: от статистических особенностей выборки до гипотетических космических струн — реликтов ранней Вселенной. Однако выводы требуют подтверждения: нужны новые данные и сравнения с независимыми каталогами.

Что дальше?

Открытия указывают на то, что Вселенная может быть более сложной и организованной, чем принято думать. Это не кризис для науки, а шанс усовершенствовать космологические модели и глубже понять её историю.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой. Из-за того, что Земля находится внутри Млечного Пути, точный вид нашей Галактики снаружи неизвестен.

