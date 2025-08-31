Проект SUBNORDICA стартовал: учёные ищут следы древних цивилизаций на дне Балтийского моря

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:35
Наука

Международная команда учёных дала старт проекту SUBNORDICA, целью которого является исследование древних культур, сокрытых под водами морей.

Подводные раскопки
Фото: Wikipedia by Maria Plotnikova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Подводные раскопки

О данном начинании сообщило издание Heritage Daily.

Изучение древнего Доггерленда

Об этих цивилизациях известно немного. Когда-то эти затопленные земли служили родиной для множества народов, а теперь они находятся на дне Балтийского и Северного морей.

В проекте участвуют специалисты из Университетов Йорка и Брэдфорда, Фламандского морского института и других европейских университетов. Главная цель исследователей — изучение древнего Доггерленда, существовавшего 8200 лет назад. Это исследование позволит получить новые знания об образе жизни и особенностях народов, населявших эту территорию.

Представляет интерес для бизнеса

Экспедиция планирует использовать современные технологии для изучения морского дна, такие как магнитометрическая съемка, картографирование рельефа, акустический и сейсмический анализ. Магнитные поля помогут обнаружить древние русла рек и торфяники, что укажет на места доисторических поселений.

У учёных не так много времени на это масштабное исследование, поскольку данная акватория представляет интерес для бизнеса и властей. В частности, эти районы Балтийского и Северного морей рассматриваются как потенциальные места для строительства ветряных электростанций.

Уточнения

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
