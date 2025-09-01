Миграция птиц: как тропики меняют правила игры для пернатых путешественников

Каждый год миллиарды птиц совершают путешествия между Северной и Южной Америкой. Но в тропиках их миграция выглядит совсем иначе, чем привычные резкие волны перелётов в Европе или США.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ миграция, птицы

Постепенный ритм вместо всплесков

Команда исследователей под руководством аспиранта Чикагского университета Джейкоба Дракера использовала сеть метеорологических радаров Колумбии, чтобы понять, как птицы ориентируются в небе над тропиками. Оказалось, что здесь нет резких фронтов, запускающих массовые перелёты, — птицы двигаются более плавно и равномерно.

"Мы наблюдаем стабильный поток мигрантов, а не единичные пики", — отмечают авторы работы.

Роль ветра и высоты

Хотя погода меньше влияет на сроки миграции, ветер играет ключевую роль в выборе высоты полёта. Так, Оринокская нисходящая струя, мощный поток воздуха из Анд, осенью помогает птицам, а весной превращается в преграду. Чтобы снизить энергозатраты, птицы меняют высоту — иногда поднимаются над Амазонкой до трёх километров.

Учёные также справились с серьёзной задачей: им пришлось отделить сигналы от птиц от "шума", создаваемого роями насекомых. Для этого сравнивали направленные перелёты птиц с хаотическим дрейфом насекомых.

Угроза в городах

Выводы исследования особенно важны для охраны природы в тропических мегаполисах, таких как Богота или Медельин. Здесь птицы сталкиваются с риском — яркая подсветка зданий сбивает их с пути. Если в умеренных широтах помогает практика "выключать свет" в пиковые дни миграции, то в тропиках, где поток постоянен, координировать меры значительно сложнее.

Учёные уверены: расширение системы радарного мониторинга и учёт ветровых условий помогут лучше защитить перелётных птиц в условиях изменяющегося климата.

Тро́пики (от др.-греч. τροπικός κύκλος - поворотный круг) — климатические зоны Земли, в которых Солнце хотя бы один раз в год бывает в зените. Для тропических регионов характерен жаркий климат, составляют 40 % земной поверхности и содержат 36 % земной суши.



Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса. Хорошо обособлена от остальных групп современных животных.

