Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Его пили бабушки, а теперь пьют модели: странная субстанция, способная перезапустить обмен веществ
Регионы-феномены: где бизнес растёт вопреки общей тенденции
Космический облик из глубин: прозрачная голова и глаза-телескопы — природа вышла за рамки возможного
Секреты параллельного импорта: как купить Camry XV80 дешевле официального прайса
Яблочный пирог: этот секретный ингредиент всегда спасет его от подгорания
Где на Карибах отдыхать без забот: самые спокойные острова Карибского моря для отпуска
140 тысяч шагов к гармонии: как отпуск Бородиной в США укрепил семью
Рабочий стол может быть союзником карьеры или тихим врагом: что нельзя держать в офисе
Как изменить свое тело: стратегия рекомпозиции для новичков и профи

Миграция птиц: как тропики меняют правила игры для пернатых путешественников

2:01
Наука

Каждый год миллиарды птиц совершают путешествия между Северной и Южной Америкой. Но в тропиках их миграция выглядит совсем иначе, чем привычные резкие волны перелётов в Европе или США.

миграция, птицы
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
миграция, птицы

Постепенный ритм вместо всплесков

Команда исследователей под руководством аспиранта Чикагского университета Джейкоба Дракера использовала сеть метеорологических радаров Колумбии, чтобы понять, как птицы ориентируются в небе над тропиками. Оказалось, что здесь нет резких фронтов, запускающих массовые перелёты, — птицы двигаются более плавно и равномерно.

"Мы наблюдаем стабильный поток мигрантов, а не единичные пики", — отмечают авторы работы.

Роль ветра и высоты

Хотя погода меньше влияет на сроки миграции, ветер играет ключевую роль в выборе высоты полёта. Так, Оринокская нисходящая струя, мощный поток воздуха из Анд, осенью помогает птицам, а весной превращается в преграду. Чтобы снизить энергозатраты, птицы меняют высоту — иногда поднимаются над Амазонкой до трёх километров.

Учёные также справились с серьёзной задачей: им пришлось отделить сигналы от птиц от "шума", создаваемого роями насекомых. Для этого сравнивали направленные перелёты птиц с хаотическим дрейфом насекомых.

Угроза в городах

Выводы исследования особенно важны для охраны природы в тропических мегаполисах, таких как Богота или Медельин. Здесь птицы сталкиваются с риском — яркая подсветка зданий сбивает их с пути. Если в умеренных широтах помогает практика "выключать свет" в пиковые дни миграции, то в тропиках, где поток постоянен, координировать меры значительно сложнее.

Учёные уверены: расширение системы радарного мониторинга и учёт ветровых условий помогут лучше защитить перелётных птиц в условиях изменяющегося климата.

Уточнения

Тро́пики (от др.-греч. τροπικός κύκλος - поворотный круг) — климатические зоны Земли, в которых Солнце хотя бы один раз в год бывает в зените. Для тропических регионов характерен жаркий климат, составляют 40 % земной поверхности и содержат 36 % земной суши.

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса. Хорошо обособлена от остальных групп современных животных.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Наука и техника
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию Аудио 
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Космический облик из глубин: прозрачная голова и глаза-телескопы — природа вышла за рамки возможного
Секреты параллельного импорта: как купить Camry XV80 дешевле официального прайса
Яблочный пирог: этот секретный ингредиент всегда спасет его от подгорания
Где на Карибах отдыхать без забот: самые спокойные острова Карибского моря для отпуска
140 тысяч шагов к гармонии: как отпуск Бородиной в США укрепил семью
Миграция птиц: как тропики меняют правила игры для пернатых путешественников
Рабочий стол может быть союзником карьеры или тихим врагом: что нельзя держать в офисе
Как изменить свое тело: стратегия рекомпозиции для новичков и профи
Первый раз в первый класс: Лера Кудрявцева показала, как собрала дочку Машу к школе
Отказ от сульфатов: тренд, который может спасти ваши волосы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.