Древнее послание: перуанская находка рассказывает о нехватке ресурсов

Обнаружение артефакта, объявленное министерством культуры Перу, вызвало мировой интерес среди ученых, благодаря своему символизму и исторической ценности.

Фото: commons.wikimedia.org by TimVickers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Керамическая фигурка, достигающая в длину примерно 12 сантиметров, изображает двух небольших лягушек, соединенных задними конечностями. По мнению специалистов, это первая керамическая скульптура такого рода, когда-либо найденная на территориях, связанных с цивилизацией Караль.

Татьяна Абад, главный археолог и глава раскопок в Вичаме, подчеркнула, что земноводные имели значимое символическое значение в культуре жителей Анд.

"Эта находка подтверждает идеи, выраженные на фресках Вичамы. Они рассказывают о нехватке ресурсов и надежде в условиях климатических изменений, показывая, как древние общества приспосабливались к проблемам, актуальным и в наши дни", — утверждает Рут Шейди, директор археологической зоны Караль и один из ведущих исследователей этой цивилизации, пишет planet-today.

Уточнения

Караль (также Караль-Супе) — руины древнего крупного поселения в долине реки Супе на территории нынешнего Перу (провинция Барранка); находится примерно в 150 км на северо-запад от Лимы. Относится к культуре Норте-Чико, был заселён в период приблизительно с 2600 по 2000 год до нашей эры и занимал площадь более чем 60 гектар. Считается древнейшим известным городом Америки и наиболее хорошо изученным поселением упомянутой цивилизации.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
