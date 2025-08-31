Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посудомоечная машина плохо работает? Перед тем как вызвать мастера по ремонту, выполните это
Ксения Собчак об Ивлеевой после вечеринки: она отсекает себя от прошлой жизни
Учёба ещё не началась, а нервы уже сдали: родители соревнуются в стрессоустойчивости
Защита Спартака — решето? Футбольный эксперт указал на ахиллесову пяту команды
Кабачки под сыром за 5 минут: микроволновка против духовки
Машины без колеса — неожиданный тренд автопрома: почему исчезла запаска
Малярия добралась до Тюмени: первые случаи заражения уже зафиксированы
Правильный уход перед фотосессией: советы бьюти-экспертов
Секрет пышного цветения: этим чудо-средством поливают комнатные растения все опытные хозяйки

Солнечная бомба замедленного действия: область 4197 как тикающий механизм — катастрофа неизбежна

1:27
Наука

Область Солнца 4197 не зря стала объектом пристального наблюдения со стороны всех мировых центров, занимающихся космической погодой. 

Африка
Фото: flickr.com by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Африка

Активная область

Ее характеризуют стремительное развитие и внушительные габариты. Сегодня ночью она пересекла центральный солнечный меридиан, то есть оказалась точно на прямой, соединяющей Солнце и Землю.

По мнению специалистов, эта активная зона достигла предельного уровня величины и сложности, возможного для группы солнечных пятен. В течение следующих двух дней она будет представлять максимальную угрозу для нашей планеты за весь период своего существования.

Солнечные вспышки

Однако эксперты отмечают необычное поведение: несмотря на колоссальный запас энергии, в этой области пока не зафиксировано ни одной серьёзной вспышки. Наблюдается лишь значительный рост температуры окружающей короны, что привело к увеличению ее теплового излучения в 3-5 раз за последние несколько дней.

Складывается ощущение планомерного накопления энергии, часто предшествующего особенно мощным солнечным вспышкам. За последние 24 часа зарегистрировано около двух десятков солнечных вспышек, включая пять класса M. Ученые метафорически описывают происходящее на Солнце как "ад", пишет planet-today.

Уточнения

Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца. Вспышки так или иначе охватывают все слои солнечной атмосферы: фотосферу и корону Солнца. Солнечные вспышки часто, но не всегда, сопровождаются выбросом корональной массы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Домашние животные
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге Аудио 
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Наука и техника
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию Аудио 
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Экономика и бизнес
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Малярия добралась до Тюмени: первые случаи заражения уже зафиксированы
Правильный уход перед фотосессией: советы бьюти-экспертов
Секрет пышного цветения: этим чудо-средством поливают комнатные растения все опытные хозяйки
Кот резко перестал идти на руки? Это не обида, а крик о помощи — возможно, пора бежать к ветеринару
Самые странные виды спорта планеты: зрелище, которое затмевает футбол и бокс
Я имею право на ошибку: Решетова огрызнулась на хейтеров после выхода собственного шоу
Мы не идиоты: глава Sony устроил разнос успешному сериалу Сета Рогена Киностудия
Секретные правила гладиолусов: ошибка в сроках — и весной цветов не будет
3 пещеры, которые дарят больше эмоций, чем пляжи и горы: туристы возвращаются туда снова и снова
Модный апгрейд рубашки: всего 2 слоя ткани, а эффект — как с обложки журнала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.