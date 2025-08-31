Солнечная бомба замедленного действия: область 4197 как тикающий механизм — катастрофа неизбежна

Область Солнца 4197 не зря стала объектом пристального наблюдения со стороны всех мировых центров, занимающихся космической погодой.

Ее характеризуют стремительное развитие и внушительные габариты. Сегодня ночью она пересекла центральный солнечный меридиан, то есть оказалась точно на прямой, соединяющей Солнце и Землю.

По мнению специалистов, эта активная зона достигла предельного уровня величины и сложности, возможного для группы солнечных пятен. В течение следующих двух дней она будет представлять максимальную угрозу для нашей планеты за весь период своего существования.

Однако эксперты отмечают необычное поведение: несмотря на колоссальный запас энергии, в этой области пока не зафиксировано ни одной серьёзной вспышки. Наблюдается лишь значительный рост температуры окружающей короны, что привело к увеличению ее теплового излучения в 3-5 раз за последние несколько дней.

Складывается ощущение планомерного накопления энергии, часто предшествующего особенно мощным солнечным вспышкам. За последние 24 часа зарегистрировано около двух десятков солнечных вспышек, включая пять класса M. Ученые метафорически описывают происходящее на Солнце как "ад", пишет planet-today.

