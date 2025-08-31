Слышите этот джаз? Это устрицы просят о помощи – уникальный проект

Профессор Хизер О'Лири придумала интересный способ объяснить проблему сокращения устриц — она сделала из научных исследований джазовую композицию.

Проект Oysters Ain't Safe — спокойный джаз вместо сухих графиков и технических отчётов.

О'Лири считает, что с помощью музыки можно выразить последствия чрезмерного вылова, утраты естественной среды, климатического кризиса и распространения химикатов, которые опасны для хрупких рифов устриц во этом штате.

При помощи джаза серьёзные экологические угрозы становятся ближе и понятнее для простого человека.

В работе над музыкальной композицией участвовали аспиранты-океанологи и студенты музыкального факультета под руководством профессора музыки Мэтта Маккатчена.

Это произведение впервые можно будет услышать на концерте USF в январе 2026 года.

