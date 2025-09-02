Разгадка тайны жизни: учёные нашли математический ключ, который открывает новые загадки

Учёные давно спорят о том, как именно могла зародиться жизнь на Земле, и новое исследование добавило в эту дискуссию неожиданно строгий математический взгляд. Работа профессора Роберта Дж. Эндреса из Имперского колледжа Лондона, опубликованная первоначально в Universe Today, утверждает: вероятность того, что жизнь могла возникнуть спонтанно из простых химических компонентов, значительно ниже, чем считалось ранее.
Исследователь применил теорию информации и концепцию алгоритмической сложности к моделям протоклетки — упрощённой версии клетки, которая могла стать первым "строительным блоком" жизни. Результаты показали: для самосборки такой структуры в условиях ранней Земли требовался уровень организации, который кажется почти невозможным в рамках случайных химических реакций. Системы стремятся к беспорядку, а не к высокоструктурированным механизмам, что создаёт серьёзный барьер для классических представлений об абиогенезе.
Это не означает, что естественное возникновение жизни исключено. Но исследование подчёркивает: для объяснения появления биологической информации, возможно, нужны новые физические принципы или ещё не открытые механизмы. На фоне этого некоторые учёные вновь обращаются к альтернативным гипотезам, включая панспермию — идею о том, что жизнь могла быть занесена из космоса.
Главный результат работы Эндреса — в том, что происхождение жизни теперь рассматривается не только с химической и биологической, но и с математической стороны. Такой подход помогает оценить реальные масштабы задачи и напоминает: происхождение жизни остаётся одной из величайших загадок Вселенной.
Уточнения
Возникнове́ние жи́зни или абиогене́з (англ. abiogenesis от др.-греч. ἀ- — отрицательная частица, βῐ́ος — жизнь и γένεσις — происхождение) — процесс превращения неживой природы в живую.
Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.