Цунами смывало города Чёрного моря ещё до нашей эры — забытая угроза снова набирает силу

Наука

На Чёрном море редко можно встретить по-настоящему разрушительные природные явления вроде цунами или мощных приливных волн. Даже в периоды сильных штормов море чаще всего ограничивается высокими валами и бурным волнением, но до катастрофических сценариев дело практически не доходит. Причины этого кроются в географии, физике и особенностях региона.

Фото: Pexels by Jaume, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цунами

Почему цунами почти не угрожает Чёрному морю

Цунами рождается в океанах в результате подводных землетрясений, оползней или извержений вулканов. В открытых водных пространствах волна способна пройти тысячи километров, набирая разрушительную силу, и лишь у берегов вырастает до десятков метров.

Чёрное море изолировано сушей и связано с другими морями узкими проливами. Для разгона волны здесь попросту нет достаточного пространства. Именно поэтому даже при заметной сейсмической активности побережья Кавказа классических цунами в этом бассейне почти не наблюдается.

Тем не менее история сохранила упоминания о редких случаях. В I веке до н. э. мощная волна разрушила древнюю Диоскурию — город на месте нынешнего Сухуми. В 557 году пострадало болгарское побережье, в 1341 году волны обрушились на Крым, а в 1902 году стихия уничтожила часть Феодосии. В 2014 году трёхметровая волна унесла жизни 15 человек, хотя землетрясений в тот день зафиксировано не было. Причиной предположительно стали подводные оползни или человеческая деятельность.

Штормы и ураганы — настоящая угроза

Если цунами для Чёрного моря редкость, то штормы здесь не редки. В конце ноября 2023 года был зафиксирован сильнейший за историю наблюдений ураган. Волны достигали восьми метров, тогда как береговые защитные сооружения в большинстве мест не превышали пяти. Это стало причиной серьёзных разрушений на побережье Крыма и Кубани.

Такие события показывают, что море не лишено силы, даже если не генерирует регулярных цунами.

Особенности приливов и отливов

В отличие от океанов, где разница уровня воды при приливах и отливах может достигать десятков метров, на Чёрном море колебания практически не заметны. В среднем уровень поднимается или опускается всего на 12-18 сантиметров, а у южного побережья Крыма — лишь на один сантиметр.

Это объясняется тем, что Чёрное море практически изолировано от Мирового океана. Узкие проливы — Босфор и Дарданеллы — не пропускают мощную приливную волну. Дополнительным фактором служат небольшие размеры самого бассейна, где силы гравитационного воздействия Луны и Солнца проявляются слабее.

Чего ждать в будущем

Долгое время Чёрное море считалось одним из самых спокойных. Однако с начала XXI века специалисты фиксируют рост сейсмической активности, учащение штормов и ураганов. Это не означает, что регион превратится в "вторую Японию", где цунами случаются ежегодно, но риск локальных аномальных волн сохраняется.

Таким образом, Чёрное море защищено от глобальных катастрофических цунами и ярко выраженных приливов, однако полностью исключать природные сюрпризы нельзя. Штормы и редкие локальные волновые выбросы напоминают, что даже "спокойное" море способно показать свой грозный характер.

Уточнения

Цуна́ми (яп. 津波 IPA: [t͡sɯnä́mí, где 津 - "бухта, залив", 波 - "волна") — сейсмические волны в поверхностных водах Земли, порождаемые земле- и моретрясениями (сливные землетрясения).

