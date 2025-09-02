Человек придумал города, но его величайший город стоит на воде и побеждает океан

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:32
Наука

Штормящее море всегда производит сильное впечатление: огромные валы бьют о борт, палуба уходит то вверх, то вниз, создавая ощущение, что судно вот-вот перевернётся. Однако даже при мощных ударах стихии корабли продолжают держаться на плаву, и этому есть вполне рациональное объяснение.

Корабли в шторме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Корабли в шторме

Секрет плавучести и равновесия

Основой устойчивости любого судна остаются законы физики. Тело, погружённое в воду, вытесняется с силой, равной весу вытесненной жидкости — именно это и удерживает корпус на поверхности. Но помимо простого "держаться на воде" важна и остойчивость. Она зависит от соотношения центра тяжести и так называемого метацентра — воображаемой точки, через которую проходит ось качания.

Чем ниже находится центр тяжести и выше метацентр, тем устойчивее судно. Именно поэтому тяжёлые грузы укладываются в трюм, а верхние палубы стараются облегчить. Подобная схема известна со времён первых мореплавателей и до сих пор определяет, каким будет поведение корабля в шторм. Современные лайнеры с водоизмещением более 200 тысяч тонн способны выдерживать волны высотой около шести метров благодаря удачным пропорциям корпуса и продуманному распределению масс.

Механика качки

Качка — это не хаос, а физическое явление с определёнными формами. Различают несколько её типов:

  1. Бортовая — качание из стороны в сторону.

  2. Килевая — подъём и опускание носа и кормы.

  3. Вертикальная — движение вверх-вниз без крена.

  4. Рысканье — уход с курса.

  5. Смешанная — комбинация нескольких типов.

Особенно опасны бортовые и килевые колебания: при большой амплитуде они способны вызвать потерю остойчивости. В истории известны трагические примеры, когда именно перераспределение груза при сильной качке приводило к катастрофам, как это случилось с паромом Sewol у берегов Южной Кореи в 2014 году.

Пассивные защитные решения

Для борьбы с воздействием волн ещё в прошлом веке появились простые, но эффективные технические приёмы. Одно из них — скуловые кили. Металлические пластины, закреплённые по бортам, увеличивают сопротивление воды при крене и снижают амплитуду раскачки. Особенно хорошо они работают на скоростях от 8-10 узлов.

Стабилизирующий эффект создают и успокоительные цистерны. В нижней части корпуса располагаются резервуары, соединённые между собой. При наклоне вода в них перетекает, уравновешивая движение и возвращая судно в более стабильное положение.

Современные технологии стабилизации

В последние десятилетия активно внедряются активные системы. Их работа требует энергии, но зато они обеспечивают высокую точность в управлении устойчивостью.

Наиболее распространены плавниковые стабилизаторы — выдвижные крылья, создающие подъёмную силу и уменьшающие крен до 80-85%. Они эффективнее всего проявляют себя на скорости свыше 10 узлов.

Существуют и гироскопические стабилизаторы — мощные маховики, вращающиеся с огромной скоростью и создающие момент, компенсирующий колебания. По данным компании Seakeeper, такие устройства способны снижать качку на 90-95%.

На крупных военных кораблях применяются активные цистерны, где вода перекачивается насосами, что позволяет гибко реагировать на изменение волнения. Подобные системы установлены, например, на американских десантных кораблях типа San Antonio.

Корабли-"неваляшки"

Особое место занимают спасательные суда, способные восстанавливаться после переворота. Одним из самых известных примеров считается USCG 47 MLB — 47-футовая шлюпка береговой охраны США. Её корпус сконструирован так, что при опрокидывании через несколько секунд судно возвращается в исходное положение. Герметичный верхний отсек наполнен воздухом и выполняет роль огромного поплавка, а тяжёлые двигатели и аккумуляторы внизу стабилизируют конструкцию.

Что ждёт флот в будущем

Тенденция ясна: корабли становятся всё более умными. Уже сегодня внедряются автоматические системы управления остойчивостью, которые анализируют данные датчиков и заранее подстраивают поведение судна. Используются гибридные стабилизаторы, сочетающие плавники и цистерны. А технологии искусственного интеллекта позволяют прогнозировать движение волн и готовить корпус к ударам стихии.

На современных эсминцах типа Zumwalt (DDG-1000) применяются динамические системы регулировки балласта и центровки, что делает их почти неуязвимыми для качки.

Именно благодаря этим знаниям и технологиям корабли не поддаются ярости океана. Чтобы опрокинуть современные лайнеры и военные суда, морю действительно пришлось бы приложить колоссальные усилия — и даже тогда шансы остаются на стороне инженеров и многовекового опыта мореплавателей.

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
