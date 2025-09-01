Почему меньшее количество ударов значит больше

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Гольф — один из немногих видов спорта, где победителем становится игрок с наименьшим количеством очков. Здесь счёт ведётся по количеству ударов, затраченных на прохождение всех лунок поля. Чем меньше ударов потребовалось, тем выше мастерство гольфиста.

Фото: commons.wikimedia by Florian Fritsch, assisted by Mark Anderson is licensed under GNU Free Documentation License гольф

Такой принцип делает каждый удар особенно ценным: в отличие от других игр, во время партии невозможно "переиграть" неудачный момент — в гольфе нет вторых попыток.

Опытные спортсмены стремятся контролировать каждое движение. Они учитывают ветер, влажность травы, рельеф поля и даже психологическое состояние. Главное — сохранять концентрацию и не поддаваться эмоциям, ведь разочарование после ошибки легко приводит к новым промахам.

Каждая лунка имеет свой "пар" (par) — количество ударов, которое профессионал должен затратить для её прохождения. На большинстве полей встречаются лунки пар 3, пар 4 и пар 5. Игроки стараются укладываться в этот показатель или превзойти его: так, birdie означает один удар меньше, чем пар, а eagle — на два меньше. Albatross - количество ударов на лунке на 2 меньше, чем пар (для лунок с паром 5) и т.д. Если же ударов оказалось больше — это bogey или double bogey. Двойной богги, если количество ударов на лунке на два больше, чем пар.

На полноценном 18-луночном поле с паритетом 72 приличный любитель покажет результат около 90 ударов. Лучшие профессионалы стремятся пройти поле ближе к номиналу, а иногда и значительно ниже него.

В этом гольф сродни другим видам спорта, где ценится минимизация действий: в дартсе или бильярде побеждает тот, кто выполняет задачу за меньшее количество попыток, а в плавании или лёгкой атлетике — тот, кто показывает наименьшее время.

Именно поэтому цель гольфа формулируется как стремление "играть меньше" — но играть точнее и умнее. В этом суть стратегии: не количество ударов, а их качество.

Уточнения

Гольф (англ. golf) — вид спорта, в котором отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, с целью пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов.



Дартс (англ. darts — «дротики») — ряд связанных игр, в которых игроки метают дротики в круглую мишень, повешенную на стену.

