Находка, которая изменила историю: нефрит в зубах у детей майя

2:02
Наука

Украшение зубов считалось особой традицией майя ещё в доиспанскую эпоху. Взрослые носили декоративные вставки из нефрита, гравировки и даже опилки, которые мастера-стоматологи искусно внедряли в эмаль.

Зубной протез
Фото: Wikipedia by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зубной протез

Для этого они вырезали небольшую полость, вставляли самоцвет и закрепляли его специальным цементом из смол и порошков. Подобные украшения символизировали статус, принадлежность к элите и, вероятно, имели ритуальное значение.

Недавние археологические находки добавили новый штрих в эту историю. Учёные обнаружили три зуба подростков майя с нефритовыми вставками. Эти образцы стали одними из самых молодых известных науке случаев подобной практики: ранее считалось, что украшения делались в основном взрослым.

Возраст найденных детей оценивается от восьми до десяти лет. Это означает, что традиция могла применяться в период перехода во взрослую жизнь, что подтверждает версия биоархеолога Андреа Кучины.

Особый интерес вызывает то, что ранее находка из Белиза показывала ребёнка с украшением, но оно было сделано уже после смерти. В случае с новыми зубами речь идёт о живых пациентах, что делает открытие уникальным.

Анализ показал, что зубы принадлежали, вероятно, трём разным детям. Уровень мастерства различался: одни вставки были выполнены более точно, другие — грубее, что указывает на разных специалистов.

Для исследователей остаётся загадкой, какую именно роль играло столь раннее украшение зубов. Было ли это знаком зрелости, элементом статуса семьи или ритуалом посвящения — пока не ясно.

Археологи надеются, что новые раскопки помогут понять социальный контекст этой практики и объяснить, почему столь юные майя получали столь взрослые украшения.

Уточнения

Нефри́т (от др.-греч. νεφρός — почка; устар. почечный камень) — минерал группы амфиболов, зелёного цвета, с характерной волокнистой структурой, состоящий из спутанных тончайших волокон тремолита и актинолита. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
