Орбиты Земли и Юпитера наклонены не случайно — их сбила с пути сама природа

Многие поколения астрономов задавались вопросом, почему планеты нашей Солнечной системы движутся не по идеально ровным плоскостям, а с небольшими наклонами. Ответ на эту загадку нашли учёные, работающие с крупнейшей радиоинтерферометрической обсерваторией ALMA в Чили. Их открытие ставит под сомнение старые представления о рождении планетных систем.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Протопланетный диск и телескоп

Когда орбиты "не слушаются"

Орбиты Земли, Марса или Юпитера не совпадают идеально — они слегка наклонены относительно условной общей плоскости. Это несоответствие долго казалось второстепенным, но его причина оставалась неясной.

Ранее считалось, что молодые звёзды окружены исключительно ровными, плоскими дисками из газа и пыли, из которых формируются планеты. Новые данные показали, что всё устроено гораздо сложнее.

Как помог ALMA

Астрономы использовали радиотелескопический комплекс ALMA для изучения протопланетных дисков вокруг молодых звёзд. Анализируя слабые сдвиги в спектрах излучения молекул угарного газа, они измеряли скорость движения газа внутри дисков. Эти изменения оказались своеобразным "спидометром", позволяющим увидеть малейшие искажения в структуре.

Искривлённые колыбели планет

Оказалось, что диски вовсе не идеально плоские. Их плоскости могут быть изогнуты на доли градуса или даже на два-три градуса. И именно такие отклонения удивительным образом напоминают те наклоны, которые наблюдаются в орбитах планет нашей Солнечной системы.

"Наши результаты позволяют предположить, что протопланетные диски слегка искривлены", — сказал ведущий автор исследования Эндрю Уинтер.

По мнению учёных, именно такие "дефекты" в начальной архитектуре диска и становятся причиной того, что планеты рождаются на орбитах с небольшими угловыми наклонами.

Что может искажать диски

Причины таких деформаций пока не до конца ясны. Среди возможных вариантов астрономы выделяют:

Гравитационное влияние звезды-спутника, которую трудно заметить напрямую;

Хаотические процессы в турбулентных потоках газа и пыли;

Активное притяжение материи самой молодой звездой, которое влияет на геометрию окружающего диска.

Новые вопросы к старым теориям

Ранее считалось, что планеты формируются в почти идеальных условиях — в ровных и предсказуемых дисках. Теперь выясняется, что сама "колыбель" для будущих миров может быть искажена с самого начала. Это открытие вынуждает пересмотреть ключевые модели планетообразования.

"Проект exoALMA выявил крупномасштабные структуры в формирующих планеты дисках, которые оказались совершенно неожиданными", — отметила директор департамента формирования планет и звёзд Института астрономии Макса Планка Мириам Бенисти.

Связь с нашей Солнечной системой

Искажения в несколько градусов могут объяснить, почему орбиты планет не совпадают. Более того, именно они могут быть причиной появления спиральных структур и температурных волнений внутри дисков. Всё это напрямую влияет на то, как формируются будущие планеты, как они растут и какую орбиту занимают.

Глобальные последствия открытия

Если наклоны действительно типичны для протопланетных дисков, значит, подобная "неровность" — естественный этап эволюции звёздных систем. Это открывает новые горизонты для исследований, ведь теперь учёные должны учитывать деформации при моделировании процессов турбулентности, перераспределения вещества и миграции планет.

Вопрос остаётся открытым: что именно искривляет диски? Невидимые звёзды-компаньоны, хаотическая динамика газа или сложное взаимодействие с самой молодой звездой? На этот счёт пока нет окончательного ответа, но учёные уверены, что новые наблюдения помогут приблизиться к разгадке.

Уточнения

Деформа́ция (от лат. deformatio - "искажение") — изменение формы и размеров тел или объёма, связанное с их перемещением друг относительно друга за счет приложения усилия, при котором тело искажает свои формы.

