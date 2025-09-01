Орбиты Земли и Юпитера наклонены не случайно — их сбила с пути сама природа

Многие поколения астрономов задавались вопросом, почему планеты нашей Солнечной системы движутся не по идеально ровным плоскостям, а с небольшими наклонами. Ответ на эту загадку нашли учёные, работающие с крупнейшей радиоинтерферометрической обсерваторией ALMA в Чили. Их открытие ставит под сомнение старые представления о рождении планетных систем.
Орбиты Земли, Марса или Юпитера не совпадают идеально — они слегка наклонены относительно условной общей плоскости. Это несоответствие долго казалось второстепенным, но его причина оставалась неясной.
Ранее считалось, что молодые звёзды окружены исключительно ровными, плоскими дисками из газа и пыли, из которых формируются планеты. Новые данные показали, что всё устроено гораздо сложнее.
Астрономы использовали радиотелескопический комплекс ALMA для изучения протопланетных дисков вокруг молодых звёзд. Анализируя слабые сдвиги в спектрах излучения молекул угарного газа, они измеряли скорость движения газа внутри дисков. Эти изменения оказались своеобразным "спидометром", позволяющим увидеть малейшие искажения в структуре.
Оказалось, что диски вовсе не идеально плоские. Их плоскости могут быть изогнуты на доли градуса или даже на два-три градуса. И именно такие отклонения удивительным образом напоминают те наклоны, которые наблюдаются в орбитах планет нашей Солнечной системы.
"Наши результаты позволяют предположить, что протопланетные диски слегка искривлены", — сказал ведущий автор исследования Эндрю Уинтер.
По мнению учёных, именно такие "дефекты" в начальной архитектуре диска и становятся причиной того, что планеты рождаются на орбитах с небольшими угловыми наклонами.
Причины таких деформаций пока не до конца ясны. Среди возможных вариантов астрономы выделяют:
Ранее считалось, что планеты формируются в почти идеальных условиях — в ровных и предсказуемых дисках. Теперь выясняется, что сама "колыбель" для будущих миров может быть искажена с самого начала. Это открытие вынуждает пересмотреть ключевые модели планетообразования.
"Проект exoALMA выявил крупномасштабные структуры в формирующих планеты дисках, которые оказались совершенно неожиданными", — отметила директор департамента формирования планет и звёзд Института астрономии Макса Планка Мириам Бенисти.
Искажения в несколько градусов могут объяснить, почему орбиты планет не совпадают. Более того, именно они могут быть причиной появления спиральных структур и температурных волнений внутри дисков. Всё это напрямую влияет на то, как формируются будущие планеты, как они растут и какую орбиту занимают.
Если наклоны действительно типичны для протопланетных дисков, значит, подобная "неровность" — естественный этап эволюции звёздных систем. Это открывает новые горизонты для исследований, ведь теперь учёные должны учитывать деформации при моделировании процессов турбулентности, перераспределения вещества и миграции планет.
Вопрос остаётся открытым: что именно искривляет диски? Невидимые звёзды-компаньоны, хаотическая динамика газа или сложное взаимодействие с самой молодой звездой? На этот счёт пока нет окончательного ответа, но учёные уверены, что новые наблюдения помогут приблизиться к разгадке.
Деформа́ция (от лат. deformatio - "искажение") — изменение формы и размеров тел или объёма, связанное с их перемещением друг относительно друга за счет приложения усилия, при котором тело искажает свои формы.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.