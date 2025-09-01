Телескоп показал антипод Земли: планеты начинают жизнь в безводной пустоте

Астрономы представили результаты наблюдений, которые способны изменить представления о рождении планетных систем. С помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" исследователи обнаружили необычный протопланетный диск в звёздной области NGC 6357 на расстоянии около 5550 световых лет от Земли. Химический состав этого объекта не совпадает с тем, что описывают современные модели формирования планет.
Протопланетные диски представляют собой облака газа и пыли, которые остаются после появления молодой звезды. Именно из них постепенно формируются и газовые гиганты вроде Юпитера, и каменистые миры наподобие Земли. В центральных областях таких дисков обычно наблюдается обилие водяного пара.
Это объясняется просто: из холодных внешних зон к звезде дрейфуют частицы льда, которые при нагревании превращаются в пар. Телескопы фиксируют эти процессы благодаря характерным спектральным линиям воды.
Однако новая система, получившая обозначение XUE 10, нарушила привычную картину. В её диске почти не оказалось воды, зато обнаружилось аномально большое количество углекислого газа. Подобное распределение веществ стало неожиданностью для специалистов и потребовало новых объяснений.
"В отличие от большинства планетообразующих дисков, где водяной пар доминирует во внутренних областях, этот диск аномально богат углекислым газом", — пояснила астроном Дженни Фредиани из Стокгольмского университета.
Учёные считают, что необычная химия может быть связана с воздействием сильного ультрафиолетового излучения. Его источником может быть сама звезда или массивные соседи по звёздному скоплению. Такое излучение способно разрушать молекулы воды и менять баланс химических соединений.
"Такое большое количество углекислого газа в зоне формирования планет неожиданно для нас. Это указывает на то, что интенсивное ультрафиолетовое излучение — от самой звезды или соседних массивных светил — может менять химию диска", — отметил астроном Арьян Бик.
Помимо этого, спектроскопия выявила интересную деталь: молекулы углекислого газа в XUE 10 содержат редкие изотопы углерода и кислорода. Аналогичные изотопные соотношения ранее находили в древних метеоритах и кометах Солнечной системы.
Это означает, что экстремальные условия звёздных регионов могли напрямую влиять на формирование химического "наследия", доставшегося нашей планетной системе.
Руководитель проекта, исследователь из Института астрономии Макса Планка Мария-Клавдия Рамирес-Таннус, подчёркивает значимость новой находки.
"Экстремальные радиационные среды в областях звездообразования могут менять строительные блоки планет. Понимание этих процессов необходимо для объяснения разнообразия атмосфер и их обитаемости", — сказала Мария-Клавдия Рамирес-Таннус.
Команда исследователей отмечает, что такие открытия помогают понять, почему некоторые планетные системы с самого начала оказываются богаты водой, а другие — лишены её.
Это напрямую связано с вопросами обитаемости: наличие или отсутствие воды играет ключевую роль при поиске миров, где могла бы развиться жизнь. Изучение XUE 10 может стать шагом к разгадке того, какие факторы определяют будущее планет и их атмосфер.
