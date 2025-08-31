Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осенний секрет садоводов: как помочь хвойным пережить самую суровую зиму
Скрытая сила рубля: почему реальный курс валюты вас удивит
Бывшим гандболистам сборной России вынесли приговор
Греческий салат для ленивых: меньше продуктов, максимум вкуса
Один приём — и ваша квартира выглядит как на обложке: интерьерный минимум для максимума
Футбольный клуб из Самары арестовали за нападения на соперников и болельщиков
Слышите этот джаз? Это устрицы просят о помощи – уникальный проект
Миф о гипоаллергенных кошках рухнул: почему лысый питомец может быть опаснее самого пушистого
Борьба с сорняками: как дачников будут наказывать за нескошенный участок

Технологический овощ: улучшение солнечных батарей скрывалось в красном луке

2:27
Наука

Ученые предлагают использовать натуральный краситель из шелухи красного лука как ключевой компонент для повышения устойчивости солнечных панелей к ультрафиолетовому излучению.

Солнечная батарея
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солнечная батарея

Это инновационное решение может стать шагом к более экологичным технологиям, снижая зависимость от нефтепродуктов. Исследование, вышедшее 24 февраля в журнале ACS Applied Optical Materials, демонстрирует, что комбинация с наноцеллюлозой создает эффективный барьер, способный поглощать почти все вредные лучи.

Традиционно защитные покрытия для солнечных элементов изготавливают из синтетических веществ, таких как поливинилиденфторид или полиэтилентерефталат, которые не только наносят вред окружающей среде, но и не всегда идеальны по характеристикам. В поисках альтернативы исследователи обратились к биологическим материалам. Наноцеллюлоза, получаемая из растительных волокон, показала себя как перспективный вариант, а добавление экстракта лука усилило ее свойства, сделав защиту от UV более надежной.

В экспериментах сравнивались разные варианты пленок, включая те, что содержат лигнин или ионы железа. Оказалось, что луковый краситель не только обеспечивает максимальное поглощение ультрафиолетового спектра до 400 нанометров, но и сохраняет высокую пропускную способность для видимого света, что критично для генерации энергии. Это преимущество делает материал более подходящим, чем существующие аналоги на рынке.

Долговечность покрытия была тщательно протестирована: образцы подвергались имитации солнечного воздействия на протяжении 1000 часов, что эквивалентно году в умеренном климате. Результаты подтвердили, что такие пленки устойчивы со временем и не теряют эффективности, в отличие от некоторых других биологических вариантов. Это открывает возможности для применения в различных областях, от улучшения перовскитных солнечных батарей до создания биоразлагаемой упаковки с встроенными датчиками.

В перспективе это открытие может способствовать развитию устойчивых технологий, где натуральные ингредиенты решают проблемы как в энергетике, так и в повседневной жизни, подчеркивая важность инноваций на стыке экологии и науки.

Уточнения

Ультрафиоле́товое излуче́ние — электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком
Экономика и бизнес
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком Аудио 
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Последние материалы
Футбольный клуб из Самары арестовали за нападения на соперников и болельщиков
Слышите этот джаз? Это устрицы просят о помощи – уникальный проект
Миф о гипоаллергенных кошках рухнул: почему лысый питомец может быть опаснее самого пушистого
Борьба с сорняками: как дачников будут наказывать за нескошенный участок
Обычная заколка превращает тонкие волосы в роскошную гриву за секунды
Элайджа Вуд раскрыл главную силу Властелина колец: это больше, чем просто кино
Короткий сон днём полезен, но может сорвать ночь и прибавить килограммы
Россия может договориться о безвизовом режиме с Латинской Америкой
Технологический овощ: улучшение солнечных батарей скрывалось в красном луке
В нашей семье не принято барствовать: Малышева рассказала о плотном графике своих внуков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.