Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы возвращаются снова и снова — 3 места в Японии, которые невозможно забыть
Год без хлопот: морозильная камера хранит витамины, если знать 4 правила
Боюсь не ИИ, а природной глупости: Гильермо дель Торо раскрыл главную идею Франкенштейна
Добрые с виду, но опасные рядом с ребёнком: породы, о которых предупреждают эксперты
Пусть не диктуют условия: Рик Санчес разнёс в пух и прах политику Вашингтона в отношении Индии
Организация на грани чуда: 15 находок, которые превратят тесную комнату в просторную студию
Вам действительно интересно? Полина Диброва уклонилась от щепетильной темы о детях после развода
Ногти в стиле 90-х: мода, которая снова не даёт жить спокойно
Воск на автомойке самообслуживания запечатывает грязь: блеск сегодня, проблемы завтра

Столкновение континентов: неожиданное открытие секрета высочайших гор земли

2:53
Наука

Недавнее научное открытие бросает вызов устоявшейся гипотезе, существовавшей более века, и объясняет, как самые высокие вершины планеты сохраняют свою стабильность.

Озера Гоке
Фото: commons.wikimedia.org by Cooper7979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Озера Гоке

Исследователи предположили, что традиционное представление о структуре под Гималаями требует пересмотра, опираясь на новые данные и модели. Это событие, описанное в статье от 26 августа в журнале Tectonics, подчеркивает, насколько динамичны процессы внутри Земли и как они влияют на ландшафт.

Гималайский хребет возник около 50 миллионов лет назад в результате мощного столкновения между Азиатским и Индийским континентами. Тектонические силы привели к сжатию и деформации региона, сократив его площадь примерно на 1000 километров.

В итоге Индийская плита нырнула под Евразийскую, что увеличило толщину земной коры и способствовало подъему гор. С начала XX века доминировала идея, предложенная швейцарским геологом Эмилем Арнандом в 1924 году, согласно которой высота Гималаев и Тибетского нагорья поддерживается за счет удвоения коры, достигающей глубины 70-80 километров.

Однако современные ученые усомнились в этой концепции, указывая на физические ограничения. При экстремальных температурах на больших глубинах породы становятся вязкими, подобно пластичной массе, что не позволяет им выдерживать вес горных систем. Вместо этого новое исследование предлагает альтернативу: между азиатской и индийской корой может располагаться фрагмент мантии. Этот слой, будучи более плотным и устойчивым, обеспечивает необходимую опору и плавучесть, предотвращая обрушение структуры.

С помощью компьютерного моделирования специалисты реконструировали процесс столкновения континентов.

Модели показали, что при погружении Индийской плиты ее части не слились с азиатской корой, а закрепились у основания литосферы, включая верхнюю мантию. Это открытие объясняет не только высоту Гималаев, но и их долгосрочную устойчивость. Данные моделирования были подтверждены сравнением с сейсмическими наблюдениями и анализами пород, что сделало выводы более убедительными.

Несмотря на это, не все эксперты полностью согласны с новой интерпретацией. Некоторые считают, что она противоречит накопленным данным, подчеркивая сложность геологических процессов. Тем не менее, исследование подчеркивает важность пересмотра старых теорий в свете современных технологий, что может повлиять на понимание других тектонических явлений по всему миру.

Уточнения

Гимала́и — высочайшая горная система Земли. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Пусть не диктуют условия: Рик Санчес разнёс в пух и прах политику Вашингтона в отношении Индии
Организация на грани чуда: 15 находок, которые превратят тесную комнату в просторную студию
Вам действительно интересно? Полина Диброва уклонилась от щепетильной темы о детях после развода
Ногти в стиле 90-х: мода, которая снова не даёт жить спокойно
Воск на автомойке самообслуживания запечатывает грязь: блеск сегодня, проблемы завтра
Цвет шерсти подскажет характер: правда ли рыжие кошки добрее других
Настоящий турецкий кофе: вот почему его пьют с водой и лукумом
Кофе натощак бодрит только на словах: что происходит с организмом на самом деле
Спасите спину без таблеток: 5 простых шагов уменьшат риск боли в пояснице в любом возрасте
Секрет химических реакций раскрыт: рентгеновские вспышки помогли увидеть движение электрона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.