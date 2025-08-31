Столкновение континентов: неожиданное открытие секрета высочайших гор земли

Недавнее научное открытие бросает вызов устоявшейся гипотезе, существовавшей более века, и объясняет, как самые высокие вершины планеты сохраняют свою стабильность.

Фото: commons.wikimedia.org by Cooper7979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Озера Гоке

Исследователи предположили, что традиционное представление о структуре под Гималаями требует пересмотра, опираясь на новые данные и модели. Это событие, описанное в статье от 26 августа в журнале Tectonics, подчеркивает, насколько динамичны процессы внутри Земли и как они влияют на ландшафт.

Гималайский хребет возник около 50 миллионов лет назад в результате мощного столкновения между Азиатским и Индийским континентами. Тектонические силы привели к сжатию и деформации региона, сократив его площадь примерно на 1000 километров.

В итоге Индийская плита нырнула под Евразийскую, что увеличило толщину земной коры и способствовало подъему гор. С начала XX века доминировала идея, предложенная швейцарским геологом Эмилем Арнандом в 1924 году, согласно которой высота Гималаев и Тибетского нагорья поддерживается за счет удвоения коры, достигающей глубины 70-80 километров.

Однако современные ученые усомнились в этой концепции, указывая на физические ограничения. При экстремальных температурах на больших глубинах породы становятся вязкими, подобно пластичной массе, что не позволяет им выдерживать вес горных систем. Вместо этого новое исследование предлагает альтернативу: между азиатской и индийской корой может располагаться фрагмент мантии. Этот слой, будучи более плотным и устойчивым, обеспечивает необходимую опору и плавучесть, предотвращая обрушение структуры.

С помощью компьютерного моделирования специалисты реконструировали процесс столкновения континентов.

Модели показали, что при погружении Индийской плиты ее части не слились с азиатской корой, а закрепились у основания литосферы, включая верхнюю мантию. Это открытие объясняет не только высоту Гималаев, но и их долгосрочную устойчивость. Данные моделирования были подтверждены сравнением с сейсмическими наблюдениями и анализами пород, что сделало выводы более убедительными.

Несмотря на это, не все эксперты полностью согласны с новой интерпретацией. Некоторые считают, что она противоречит накопленным данным, подчеркивая сложность геологических процессов. Тем не менее, исследование подчеркивает важность пересмотра старых теорий в свете современных технологий, что может повлиять на понимание других тектонических явлений по всему миру.

Уточнения

Гимала́и — высочайшая горная система Земли.

