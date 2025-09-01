Серебро викингов всплыло из небытия: шведские археологи раскрыли древний секрет

Что заставило людей тысячу лет назад спрятать свои богатства под деревянным полом дома? Ответ на этот вопрос пока остаётся загадкой, но археологи сделали удивительную находку.

Необычная находка под Стокгольмом

В муниципалитете Тебю, недалеко от Стокгольма, во время раскопок было обнаружено сокровище эпохи викингов. Район, где велись работы, был заселён несколько столетий. Здесь нашли более двадцати построек — от ранних жилищ IV века до домов викингов (800-1050 гг. н. э.) и сооружений раннего Средневековья.

Сокровище под деревянным полом

Клад оказался спрятан под полом одного из домов. Монеты и украшения лежали в маленьком керамическом горшочке, куда их аккуратно сложили в льняном мешочке.

Удивительное состояние украшений

"В общей сложности было обнаружено восемь высококачественных шейных колец (гривен), исключительно хорошо сохранившихся, несмотря на то, что они были изготовлены почти тысячу лет назад", — рассказала археолог Мария Лингстрем.

Помимо гривен, найдено два нарукавных кольца, перстень, две жемчужины и 12 низок монет, которые использовались в качестве украшений.

Торговые связи викингов

Особую ценность представляют монеты: они доказывают широту торговых путей викингов. В составе клада — английские, богемские, баварские деньги, пять арабских дирхемов, а также крайне редкая монета, отчеканенная в Руане во Франции примерно в X веке.

Почему спрятали клад

Причина, по которой жители скрыли столь дорогие сокровища, неизвестна. Обычно подобные тайники делались в тяжёлые времена — во время войн, нашествий или бедствий. Но этот секрет прошлого до сих пор остаётся неразгаданным.

Уточнения

Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII-XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки.

