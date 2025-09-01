Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шокирующий антирейтинг: путешественница назвала самые разочаровывающие города России
Осень пахнет тайной: духи, которые ближе, чем плед
Зов судьбы: почему Джейми Ли Кёртис так и не встретилась с принцессой Дианой
Телескоп показал антипод Земли: планеты начинают жизнь в безводной пустоте
Построить тело с нуля — реально: 6 лучших стартовых упражнений для новичков
Как прошла акция Казаки — слава и доблесть России
Муравьи бегут в панике: обычная крупа превращается в их главный кошмар
Тайны старинной Риги: Галкин* сводил Аллу Пугачеву в необычный ресторан в Латвии
Рецепт из 70-х взорвал соцсети: зачем блины резали соломкой и добавляли в бульон

Серебро викингов всплыло из небытия: шведские археологи раскрыли древний секрет

1:59
Наука

Что заставило людей тысячу лет назад спрятать свои богатства под деревянным полом дома? Ответ на этот вопрос пока остаётся загадкой, но археологи сделали удивительную находку.

клад викингов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
клад викингов

Необычная находка под Стокгольмом

В муниципалитете Тебю, недалеко от Стокгольма, во время раскопок было обнаружено сокровище эпохи викингов. Район, где велись работы, был заселён несколько столетий. Здесь нашли более двадцати построек — от ранних жилищ IV века до домов викингов (800-1050 гг. н. э.) и сооружений раннего Средневековья.

Сокровище под деревянным полом

Клад оказался спрятан под полом одного из домов. Монеты и украшения лежали в маленьком керамическом горшочке, куда их аккуратно сложили в льняном мешочке.

Удивительное состояние украшений

"В общей сложности было обнаружено восемь высококачественных шейных колец (гривен), исключительно хорошо сохранившихся, несмотря на то, что они были изготовлены почти тысячу лет назад", — рассказала археолог Мария Лингстрем.

Помимо гривен, найдено два нарукавных кольца, перстень, две жемчужины и 12 низок монет, которые использовались в качестве украшений.

Торговые связи викингов

Особую ценность представляют монеты: они доказывают широту торговых путей викингов. В составе клада — английские, богемские, баварские деньги, пять арабских дирхемов, а также крайне редкая монета, отчеканенная в Руане во Франции примерно в X веке.

Почему спрятали клад

Причина, по которой жители скрыли столь дорогие сокровища, неизвестна. Обычно подобные тайники делались в тяжёлые времена — во время войн, нашествий или бедствий. Но этот секрет прошлого до сих пор остаётся неразгаданным.

Уточнения

Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII-XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Наука и техника
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря Аудио 
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Домашние животные
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё Аудио 
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Последние материалы
Менять АЗС реже — ездить дальше: стабильная заправка выравнивает расход и пробег
Плохой мир лучше войны: Гордон раскрыла причину ухода из скандального дела Товстиков
Война локтей в небе: как выбрать место в самолёте, чтобы лететь с комфортом и без лишних нервов
Три простых шага превратят вашу петунию из зелёного куста в каскад цветов
Серебро викингов всплыло из небытия: шведские археологи раскрыли древний секрет
Чтивофест пошёл не по плану: поклонники Минаева возмущены секретной регистрацией и сорванным выступлением
Всё, что вы знали о реакции собак на музыку, оказалось полной ложью — вот что выяснилось
Кривят лица: Лена Ленина раскрыла, почему женщины в Монако избегают Викторию Боню
Сытный и нежный сырный рамен: простой рецепт, который согреет холодным осенним вечером
Счётчик ещё не крутится, а цифры уже пугают: как сократить расходы на подключение к электросетям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.