Серебро викингов всплыло из небытия: шведские археологи раскрыли древний секрет

Что заставило людей тысячу лет назад спрятать свои богатства под деревянным полом дома? Ответ на этот вопрос пока остаётся загадкой, но археологи сделали удивительную находку.
В муниципалитете Тебю, недалеко от Стокгольма, во время раскопок было обнаружено сокровище эпохи викингов. Район, где велись работы, был заселён несколько столетий. Здесь нашли более двадцати построек — от ранних жилищ IV века до домов викингов (800-1050 гг. н. э.) и сооружений раннего Средневековья.
Клад оказался спрятан под полом одного из домов. Монеты и украшения лежали в маленьком керамическом горшочке, куда их аккуратно сложили в льняном мешочке.
"В общей сложности было обнаружено восемь высококачественных шейных колец (гривен), исключительно хорошо сохранившихся, несмотря на то, что они были изготовлены почти тысячу лет назад", — рассказала археолог Мария Лингстрем.
Помимо гривен, найдено два нарукавных кольца, перстень, две жемчужины и 12 низок монет, которые использовались в качестве украшений.
Особую ценность представляют монеты: они доказывают широту торговых путей викингов. В составе клада — английские, богемские, баварские деньги, пять арабских дирхемов, а также крайне редкая монета, отчеканенная в Руане во Франции примерно в X веке.
Причина, по которой жители скрыли столь дорогие сокровища, неизвестна. Обычно подобные тайники делались в тяжёлые времена — во время войн, нашествий или бедствий. Но этот секрет прошлого до сих пор остаётся неразгаданным.
Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII-XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки.
