Добро пожаловать: обнаружен космический гость и он не такой, как вы представляли

В начале июля международная команда астрономов, включая аспиранта из Мичиганского университета, объявила о первом обнаружении третьего известного межзвездного объекта, который пересек нашу Солнечную систему.

Это событие стало значимым вкладом в астрономию, так как такие объекты предоставляют уникальные возможности для изучения удаленных регионов галактики. Двое ученых, участвовавших в проекте, — Астер Тейлор из факультета астрономии Мичиганского университета и Дэррил Селигман из Мичиганского государственного университета, — подготовили подробное исследование объекта, получившего обозначение 3I/ATLAS.

Межзвездные объекты формируются за пределами Солнечной системы и проносятся через нее, не закрепляясь на орбите вокруг Солнца. Обнаружение 3I/ATLAS, а также двух предыдущих подобных объектов, открыло перед специалистами редкие шансы для анализа отдаленных частей Млечного Пути.

Тейлор подчеркнул, что основная цель их работы — выявление таких объектов и донесение информации до широкой аудитории, что способствует повышению интереса и стимулирует инвестиции в науку. В частности, это подтолкнуло к запуску обсерватории Веры К. Рубин, поддерживаемой американскими научными фондами, которая, по прогнозам, сможет обнаруживать по одному-два новых межзвездных объекта ежегодно.

Тейлор также отметил, что в настоящее время благоприятный период для поисков подобных объектов, и команда с энтузиазмом относится к перспективе найти не менее десяти экземпляров, что позволит собрать солидную выборку для глубокого анализа. Исследования доступны в предварительных версиях на платформе arXiv, а также в статье на Space. com. Объект был выявлен благодаря системе ATLAS — автоматизированной сети телескопов НАСА, предназначенной для мониторинга неба и предупреждения о потенциальных угрозах от астероидов.

Система ATLAS, включающая телескопы на Гавайях, в Чили и Южной Африке, работает круглосуточно, сканируя небо в поисках движущихся тел. Название объекта подчеркивает, что он не представляет опасности для Земли, не приближаясь к ней ближе, чем Солнце.

Селигман предположил, что 3I/ATLAS, вероятно, является кометой, окруженной комой — облаком газа и пыли. По мере сближения с Солнцем кома может измениться, раскрывая детали состава, включая возможное наличие льда под поверхностью. Однако для точных выводов необходимы наблюдения за выбросами газов, таких как вода, угарный газ или углекислый газ.

В ближайшие месяцы телескопы вроде "Хаббла" и "Джеймса Уэбба" планируют более детальное изучение 3I/ATLAS, чтобы уточнить его размер, скорость вращения и реакцию на солнечное излучение. Исследователи уже определили, что объект отличается от предшественников: его гиперболическая скорость составляет около 60 километров в секунду, диаметр оценивается в 10 километров, а возраст может достигать 3-11 миллиардов лет. Тейлор выразил уверенность, что эти параметры уточнятся, но даже предварительные данные намекают на важные инсайты о эволюции галактики.

Обнаружение 3I/ATLAS произошло в сжатые сроки благодаря оперативной работе команды. Тейлор был вовлечен в процесс во время отпуска, а Селигман координировал усилия коллег, включая астрономов из Европейской южной обсерватории и НАСА.

Участники проекта, такие как Ларри Денно и Джон Тонри, отметили, что это открытие приносит удовлетворение от многолетней работы и подчеркивает ценность межзвездных объектов для понимания космоса. В исследовании участвовали специалисты из различных учреждений по всему миру, что подчеркивает глобальный характер астрономических открытий.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

