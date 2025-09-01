Морское чудовище длиной с автобус оставило подсказку о последнем дне динозавров

Около 66 миллионов лет назад океаны населяли существа, которых трудно сравнить с современными морскими хищниками. Одним из таких гигантов стал новый вид мозазавра, недавно описанный учёными. Его останки обнаружили в Марокко, и находка позволила взглянуть на жизнь древних морских чудовищ с неожиданной стороны.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Талассотитан

Властелин древних морей

Мозазавры были главными хищниками позднего мела. Они достигали огромных размеров и охотились на всё, что встречали в океане. Новый вид получил название Thalassotitan atrox. По размерам он мог соперничать с современными китами-хищниками: длина его тела достигала 12 метров, а голова была почти вдвое длиннее, чем у косатки.

Особенности строения

В отличие от большинства своих сородичей с вытянутыми мордами, у талассотитана была короткая и широкая челюсть. Огромные конические зубы идеально подходили для захвата и разрывания крупных жертв. Учёные отметили, что многие зубы были изношены и поломаны, а такие повреждения не могли появиться при поедании мелкой рыбы или моллюсков.

Кого ел талассотитан

Рядом с его окаменелостями нашли кости морских черепах, плезиозавров, хищных рыб и даже других мозазавров. На костях сохранились следы воздействия желудочных кислот, что говорит о том, что они прошли через пищеварительную систему зверя. Это подтверждает: талассотитан охотился на добычу, которая могла быть почти равна ему по силе.

"Талассотитан был удивительным, ужасающим животным. Представьте себе что-то среднее между драконом Комодо, большой белой акулой, тираннозавром и касаткой", — сказал палеонтолог, биолог-эволюционист Ник Лонгрич.

Экологическая роль

Талассотитан находился на вершине пищевой пирамиды. Он выполнял ту же функцию, что современные акулы и косатки: контролировал численность других хищников и поддерживал баланс в экосистеме. Его существование показывает, что океанские экосистемы накануне гибели динозавров оставались устойчивыми и разнообразными.

Где нашли останки

Все находки происходят из богатых фосфатных пластов Марокко. Этот регион известен большим количеством окаменелостей времён мелового и миоценового периодов. Коллекция талассотитана включает черепа, позвонки, кости конечностей и фаланги пальцев, что позволило реконструировать переднюю часть его тела.

Новый взгляд на вымирание

Учёные считают, что открытие Thalassotitan подтверждает: за миллионы лет до падения астероида биоразнообразие не сокращалось, а напротив — процветало. Это ставит под сомнение гипотезу о том, что массовое вымирание динозавров произошло на фоне постепенного упадка экосистем.

Морское чудовище в деталях

Длина тела — до 12 метров.

Череп — около 1,5 метра.

Зубы — массивные, конические, часто повреждённые.

Добыча — морские черепахи, плезиозавры, крупные рыбы, другие мозазавры.

Экологическая роль — верховный хищник океана.

Почему это важно

Открытие нового вида не только расширяет знания о мозазаврах, но и помогает понять, каким был мир накануне катастрофы, уничтожившей динозавров и многих других животных. Исследования показывают, что океаны тех времён оставались сложными и насыщенными жизнью системами, где место главного хищника занимал талассотитан.

Уточнения

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος - жилище, местопребывание и σύστημα - "целое, составленное из частей; соединение") — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

