Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виноград под запретом? Раскрываем правду о сладкой ягоде и диабете
Листья, что делают химию лишней: неожиданная защита для урожая
Инновации экономят топливо сегодня, но тратят бюджет завтра: цена прогресса на коробке
Жирная кожа сохнет быстрее пустыни: ошибка в уходе, о которой молчат кремы
Танцы на песке и волны под барабаны: этот пляж в Китае превращает отдых в праздник
Топливный удар: как рост цен на бензин отразится на вашем осеннем столе и квитанциях
Ваш кошелек худеет не из-за цен: вот куда исчезает бюджет незаметно
Очаровательный храп питомца: когда это тревожный сигнал, а не милая особенность
Фитнес без контроля пульса — ловушка: вы думаете, что тренируетесь, а организм страдает

Морское чудовище длиной с автобус оставило подсказку о последнем дне динозавров

3:51
Наука

Около 66 миллионов лет назад океаны населяли существа, которых трудно сравнить с современными морскими хищниками. Одним из таких гигантов стал новый вид мозазавра, недавно описанный учёными. Его останки обнаружили в Марокко, и находка позволила взглянуть на жизнь древних морских чудовищ с неожиданной стороны.

Талассотитан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Талассотитан

Властелин древних морей

Мозазавры были главными хищниками позднего мела. Они достигали огромных размеров и охотились на всё, что встречали в океане. Новый вид получил название Thalassotitan atrox. По размерам он мог соперничать с современными китами-хищниками: длина его тела достигала 12 метров, а голова была почти вдвое длиннее, чем у косатки.

Особенности строения

В отличие от большинства своих сородичей с вытянутыми мордами, у талассотитана была короткая и широкая челюсть. Огромные конические зубы идеально подходили для захвата и разрывания крупных жертв. Учёные отметили, что многие зубы были изношены и поломаны, а такие повреждения не могли появиться при поедании мелкой рыбы или моллюсков.

Кого ел талассотитан

Рядом с его окаменелостями нашли кости морских черепах, плезиозавров, хищных рыб и даже других мозазавров. На костях сохранились следы воздействия желудочных кислот, что говорит о том, что они прошли через пищеварительную систему зверя. Это подтверждает: талассотитан охотился на добычу, которая могла быть почти равна ему по силе.

"Талассотитан был удивительным, ужасающим животным. Представьте себе что-то среднее между драконом Комодо, большой белой акулой, тираннозавром и касаткой", — сказал палеонтолог, биолог-эволюционист Ник Лонгрич.

Экологическая роль

Талассотитан находился на вершине пищевой пирамиды. Он выполнял ту же функцию, что современные акулы и косатки: контролировал численность других хищников и поддерживал баланс в экосистеме. Его существование показывает, что океанские экосистемы накануне гибели динозавров оставались устойчивыми и разнообразными.

Где нашли останки

Все находки происходят из богатых фосфатных пластов Марокко. Этот регион известен большим количеством окаменелостей времён мелового и миоценового периодов. Коллекция талассотитана включает черепа, позвонки, кости конечностей и фаланги пальцев, что позволило реконструировать переднюю часть его тела.

Новый взгляд на вымирание

Учёные считают, что открытие Thalassotitan подтверждает: за миллионы лет до падения астероида биоразнообразие не сокращалось, а напротив — процветало. Это ставит под сомнение гипотезу о том, что массовое вымирание динозавров произошло на фоне постепенного упадка экосистем.

Морское чудовище в деталях

  • Длина тела — до 12 метров.
  • Череп — около 1,5 метра.
  • Зубы — массивные, конические, часто повреждённые.
  • Добыча — морские черепахи, плезиозавры, крупные рыбы, другие мозазавры.
  • Экологическая роль — верховный хищник океана.

Почему это важно

Открытие нового вида не только расширяет знания о мозазаврах, но и помогает понять, каким был мир накануне катастрофы, уничтожившей динозавров и многих других животных. Исследования показывают, что океаны тех времён оставались сложными и насыщенными жизнью системами, где место главного хищника занимал талассотитан.

Уточнения

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος - жилище, местопребывание и σύστημα - "целое, составленное из частей; соединение") — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Джуд Лоу в образе Путина: фильм Кремлёвский волшебник разделил критиков
Косметика после ДТП не лечит геометрию: какие скрытые дефекты всплывают в первые недели
Чечевица с фетой — союз, который крадёт силу прямо с тарелки: невидимая война железа с кальцием в организме
Универсальные, но коварные: как машина Смита и шведская стенка спасают и губят фигуру
Когда зуд у кошки становится опасным: признаки, которые нельзя игнорировать
Золотой пляж Крыма, где волны не властны — чем он покоряет туристов
Закон-ловушка для дачников: что теперь грозит владельцам участков с 1 сентября
Самый защищенный танк России: эту машину признали самой мощной среди массовых танков
Камень весом в 25 тонн и след великана — раскопки в в Херефордшире обещают переписать миф о короле Артуре
Простой рецепт для уютного вечера: морковный кекс с орехами и нежным сливочным кремом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.