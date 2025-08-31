Чужой радиовсплеск: возможно, мы все таки не одни во Вселенной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Астрономы недавно зафиксировали один из самых мощных быстрых радиовсплесков в истории, и им удалось определить его источник с удивительной точностью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Это событие, прозванное RBFLOAT, длилось всего миллисекунду, но за это время высвободило энергию, сравнимую с несколькими днями работы Солнца. Исследователи, включая специалистов из Северо-Западного университета, использовали новейшую систему наблюдений, чтобы локализовать всплеск в спиральном рукаве галактики, находящейся в 130 миллионах световых лет от Земли.

Такая находка открывает новые возможности для понимания этих загадочных явлений, которые возникают и исчезают мгновенно, затрудняя их изучение.

Работа была опубликована 21 августа в журнале The Astrophysical Journal Letters. Ученые применили данные от Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME) и его расширения Outrigger, что позволило достичь точности в 42 световых года. Это первый случай, когда такая методика была использована для одиночного события, не повторяющегося.

Исследователи отмечают, что подобные вспышки могут происходить из разных источников, включая магнетары — сверхмагнитные нейтронные звезды, рожденные в результате коллапса массивных звезд.

Несмотря на то что RBFLOAT не повторился, анализ показал, что он возник недалеко от зоны активного звездообразования, но не внутри нее. Это намекает на возможное перемещение источника или уникальные условия его возникновения.

Дополнительные наблюдения с телескопов MMT и Keck помогли уточнить характеристики галактики, включая плотность газа и скорость формирования звезд. Такие детали позволяют лучше понять, что именно вызывает эти всплески и как они связаны с эволюцией галактик.

Теперь, с запуском полной системы Outrigger, астрономы ожидают, что количество точно локализованных событий вырастет в разы. Это может привести к открытиям rarer феноменов и помочь разгадать природу быстрых радиовсплесков. Исследование подчеркивает, как современные технологии, такие как радиоастрономия, приближают нас к разгадке космических тайн, делая астрономию более доступной и увлекательной для широкой аудитории.

Уточнения

Нейтро́нная звезда́ — космическое тело, являющееся одним из возможных результатов эволюции звёзд, состоящее в основном из нейтронной сердцевины, покрытой сравнительно тонкой (около 1 км) корой вещества в виде тяжёлых атомных ядер и электронов.

